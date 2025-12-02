Je li umjetna inteligencija kao covid? 'Vidjeli smo ovaj obrazac i prije. I nemamo plan'

Umjetna inteligencija vrlo brzo postaje vrlo dobra. Bez obzira radi li se o glazbi, tekstu, računalnom kodu ili slikama, pouzdano razlikovanje uradaka umjetne inteligencije od ljudskih rezultata postaje sve teže. Usprkos tome, može biti i prilično beskorisna kad izmišlja stvari i pogrešno razumije upute. Briljantna je kao igračka, a ne naročito sposobna kao asistent.

Sve to otežava razumijevanje i stavljanje AI-a u u perspektivu. Je li to najvažniji tehnološki trend od iPhonea? Ili od industrijske revolucije?

Postoje industrijske mjere za procjenu modela umjetne inteligencije, poznate kao referentne vrijednosti. I one pokazuju brzo poboljšanje. Kada je Google objavio Gemini 3, oborio je rekorde u svim područjima. Ali referentne vrijednosti su preuske da bi bile potpuno pouzdani vodiči za sposobnosti i potencijal. Treba stoga pogledati širu sliku, cjelokupni trend.

Tako postaje vidljiv vrlo jak eksponencijalni trend, u kojem se rast udvostručuje i nastavlja udvostručavati. U početku se napredak čini sporim, ali ubrzo linija na grafikonu raste gotovo okomito.