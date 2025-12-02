Je li umjetna inteligencija kao covid? 'Vidjeli smo ovaj obrazac i prije. I nemamo plan'

Postoji nešto što tehnologije umjetne inteligencije dijele s koronavirusom koji je poharao svijet, a mi nemamo plan kako se nositi s time
Umjetna inteligencija vrlo brzo postaje vrlo dobra. Bez obzira radi li se o glazbi, tekstu, računalnom kodu ili slikama, pouzdano razlikovanje uradaka umjetne inteligencije od ljudskih rezultata postaje sve teže. Usprkos tome, može biti i prilično beskorisna kad izmišlja stvari i pogrešno razumije upute. Briljantna je kao igračka, a ne naročito sposobna kao asistent.
Sve to otežava razumijevanje i stavljanje AI-a u u perspektivu. Je li to najvažniji tehnološki trend od iPhonea? Ili od industrijske revolucije?
Postoje industrijske mjere za procjenu modela umjetne inteligencije, poznate kao referentne vrijednosti. I one pokazuju brzo poboljšanje. Kada je Google objavio Gemini 3, oborio je rekorde u svim područjima. Ali referentne vrijednosti su preuske da bi bile potpuno pouzdani vodiči za sposobnosti i potencijal. Treba stoga pogledati širu sliku, cjelokupni trend.
Tako postaje vidljiv vrlo jak eksponencijalni trend, u kojem se rast udvostručuje i nastavlja udvostručavati. U početku se napredak čini sporim, ali ubrzo linija na grafikonu raste gotovo okomito.
Obrazac poznat iz pandemije
To je obrazac poznat iz pandemije koronavirusa, uzročnika bolesti COVID-19, koja je zatekla političare i dužnosnike javnog zdravstva diljem svijeta. Nešto slično događa se s umjetnom inteligencijom, a čovječanstvo nema plan kako se nositi s mogućim rizicima, opasnostima i štetama.
Hoće li AI podjednako poremetiti svijet kao što je to učinio covid? To ovisi o tome hoće li nastaviti rasti ovom brzinom, kao i koliko je ustvari dobra i korisna. Također, bitna je razlika u tome što je covid bio privremena pojava, a umjetna inteligencija ulazi u ogroman broj područja i aktivnosti te ih mijenja.
Moguće ograničenje rasta je manjak energije potrebne za obuku modela. U nekom trenutku ta će točka biti dosegnuta, na ovaj ili onaj način. Zasad umjetna inteligencija udvostručuje kapacitete razvoja softvera svakih sedam mjeseci, što bi moglo potrajati narednih pet godina, po procjeni istraživanja provedenog za AI Metr.
Stoga treba očekivati puno promjena. Neke će biti pozitivne, neke baš i neće, ali za njih se svakako treba pripremiti. Tu je i ekonomska neizvjesnost. Mnogi upozoravaju na bujanje balona oko umjetne inteligencije, a on bi se mogao u nekom trenutku rasprsnuti s ozbiljnim posljedicama, piše Sky News.