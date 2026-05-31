Nagla promjena u Zagrebu: Upaljen narančasti meteoalarm, DHMZ upozorava na tuču i olujne udare

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je upozorenje za zagrebačku regiju zbog mogućeg jačeg grmljavinskog nevremena koje bi tijekom dana moglo zahvatiti područje grada i okolice.

Meteorolozi upozoravaju na mjestimice izraženije pljuskove praćene grmljavinom te prolazno olujnim udarima sjeverozapadnog vjetra. Lokalno je moguća i tuča, osobito na sjeverozapadu regije, dok je vjerojatnost grmljavine veća od 80 posto.

Iz DHMZ-a pozivaju građane na oprez i preporučuju da prate vremenska upozorenja te izbjegavaju boravak na otvorenom tijekom nevremena. 'Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja', upozoravaju meteorolozi.

Dodaju kako su moguća oštećenja imovine i stabala, lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Zbog nestabilnog vremena mogući su i poremećaji u prometu te prekidi aktivnosti na otvorenom.