Nagla promjena u Zagrebu: Upaljen narančasti meteoalarm, DHMZ upozorava na tuču i olujne udare

Nedjeljno sunčano i toplo vrijeme u Zagrebu moglo bi se tijekom poslijepodneva naglo promijeniti. Državni hidrometeorološki zavod upozorava na jači razvoj oblaka, pljuskove i grmljavinsko nevrijeme koje bi lokalno moglo biti izraženije, uz mogućnost tuče i olujnih udara vjetra.
Zbog pogoršanja vremena za zagrebačku regiju izdan je narančasti meteoalarm, što znači da su vremenske prilike potencijalno opasne. Meteorolozi upozoravaju i na prolazno jak sjeverozapadni vjetar s olujnim udarima. Temperature će prije pogoršanja biti vrlo visoke za kraj svibnja. U Zagrebu se danas očekuje između 29 i 31 stupnja Celzijevih, dok će na Sljemenu biti oko 24 stupnja.
Oglasio se DHMZ
Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je upozorenje za zagrebačku regiju zbog mogućeg jačeg grmljavinskog nevremena koje bi tijekom dana moglo zahvatiti područje grada i okolice.
Meteorolozi upozoravaju na mjestimice izraženije pljuskove praćene grmljavinom te prolazno olujnim udarima sjeverozapadnog vjetra. Lokalno je moguća i tuča, osobito na sjeverozapadu regije, dok je vjerojatnost grmljavine veća od 80 posto.
Iz DHMZ-a pozivaju građane na oprez i preporučuju da prate vremenska upozorenja te izbjegavaju boravak na otvorenom tijekom nevremena. 'Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja', upozoravaju meteorolozi.
Dodaju kako su moguća oštećenja imovine i stabala, lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Zbog nestabilnog vremena mogući su i poremećaji u prometu te prekidi aktivnosti na otvorenom.
Na moguće nevrijeme upozoravaju i meteorolozi u Sloveniji, gdje su također podignuta upozorenja na narančastu razinu. Slovenski prognostičari navode da bi se prvi jači olujni sustavi mogli razviti već tijekom ranog poslijepodneva na području Austrije, nakon čega bi se premještali prema Sloveniji i dalje prema jugu.
Portal Neurje.si upozorava da povećana količina vlage i energije u atmosferi pogoduje razvoju snažnijih oluja. Tijekom prolaska nevremena lokalno su mogući obilni pljuskovi, učestala grmljavina, olujni udari vjetra i tuča.
Nestabilno vrijeme nastavit će se i početkom tjedna. Za ponedjeljak je već aktiviran žuti meteoalarm, a uz kišu i pljuskove očekuje se i osjetno osvježenje. Dnevna temperatura pritom se ne bi trebala penjati iznad 20 stupnjeva.Prema trenutačnim prognozama, utorak bi trebao biti uglavnom suh, no već u srijedu i četvrtak na zagrebačko područje ponovno stižu kiša i nestabilnije vremenske prilike.