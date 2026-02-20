Neočekivan učinak Tetrisa: Kultna videoigra pomaže u borbi protiv traume

U ispitivanju je sudjelovalo gotovo 100 djelatnika britanskog Državnog zdravstva koji su na poslu bili izloženi traumatičnim iskustvima, uključujući svjedočenje smrti tijekom pandemije. Rezultati su pokazali da su ispitanici koji su igrali Tetris u sklopu terapije imali znatno manje prisjećanja na traumu (flashbackova).

Igranje videoigre Tetris moglo bi pomoći u smanjenju nametljivih sjećanja na traumu, pokazuje novo istraživanje provedeno u Ujedinjenom Kraljevstvu i Švedskoj .

Metoda, poznata kao ICTI (Imagery competing task intervention), uključivala je oko 40 pacijenata koji su igrali usporenu verziju igre dok su se kratko prisjećali traumatičnog događaja. Nakon toga su zamišljali mrežu igre i vizualizirali blokove.

ICTI djeluje tako da opterećuje vizuospacijalne dijelove mozga odgovorne za obradu vizualnih i prostorno orijentiranih informacija. Pretpostavlja se da se time smanjuje živost i učestalost traumatskih slika.

Voditeljica istraživanja, profesorica Emily Holmes sa Sveučilišta u Uppsali, izjavila je da i ponovno proživljavanje traume može snažno utjecati na svakodnevni život. Slabljenjem senzornog intenziteta tih sjećanja putem kratke vizualne intervencije, broj flashbackova se smanjuje. Kontrolne skupine primale su standardnu terapiju ili su slušale glazbu Wolfganga Amadeusa Mozarta i podcaste o skladatelju.

U četiri tjedna sudionici terapije ICTI imali su deset puta manje flashbackova u usporedbi s ostalim skupinama. Nakon šest mjeseci, 70 posto njih izjavilo je da više nemaju neugodna sjećanja, a terapija im je također ublažila simptome posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP-a). Istraživanje je financirala organizacija Wellcome, a njezina predstavnica Tayla McCloud navela je da je riječ o pristupačnoj i lako primjenjivoj metodi koja ne zahtijeva verbalno opisivanje traume te može nadilaziti jezične barijere, piše Sky News.

Tetris je 1984. godine razvio Aleksej Pajitnov. Dugogodišnji igrači ponekad prijavljuju takozvani 'Tetris efekt', fenomen u kojem zamišljaju padajuće blokove i izvan igre, što dodatno upućuje na snažan utjecaj igre na vizualnu obradu u mozgu.