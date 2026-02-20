Top 4 akcije koje ne smijete propustiti: Od poklona uz kupnju alata i mobitela do outleta na elektroniku

U moru svakodnevnih popusta, ponekad je teško razlučiti pravu priliku od marketinškog trika. No, trenutna ponuda na web shopu Tia Mobiteli donosi konkretne uštede i vrijedne poklone koji se rijetko viđaju. Analiziramo četiri ključne akcije koje su trenutno aktivne – od 'čišćenja skladišta' s atraktivno sniženim cijenama elektronike, do gratis opreme uz Xiaomi uređaje i premium alata za profesionalce. Bilo da opremate dom, radionicu ili tražite novi pametni telefon, ove ponude predstavljaju tzv. best-buy trenutak za one koji žele uštedjeti.

1. Top OUTLET ponuda: Pametan lov na potrošačku elektroniku

Mnogi kupci poistovjećuju 'Outlet' s rabljenom ili oštećenoj robom. Međutim, u svijetu moderne e-trgovine, Outlet ponuda za potrošačku elektroniku nije ono što se na prvu čini, a prilika je za značajne uštede.

U vremenu kada se tehnologija razvija munjevitom brzinom, trgovci često moraju osloboditi prostor na policama za nadolazeće modele. To stvara idealan prozor za kupnju tzv. 'last-gen' flagship uređaja ili viška zaliha koji su tehnološki i dalje relevantni, ali cjenovno daleko pristupačniji. Umjesto da plaćate 'porez na novitete', ovdje plaćate isključivo funkcionalnost i kvalitetu.

Tia Mobiteli trenutno provode veliku akciju čišćenja skladišta kroz Outlet akciju, što znači da su cijene određenih artikala spuštene do razine koja garantira brzu prodaju.

Što možete pronaći u Outletu?

Ova kategorija je dinamična i ponuda se mijenja iz dana u dan, no trenutni pregled otkriva pravo bogatstvo za tech entuzijaste:

Gaming i zabava: Pronađite igre za konzole (Xbox), LEGO setove i slušalice

Pronađite igre za konzole (Xbox), LEGO setove i slušalice Računalne komponente i periferija: Od ventilatora za kućišta i tipkovnica, do memorijskih kartica i raznih adaptera.

Od ventilatora za kućišta i tipkovnica, do memorijskih kartica i raznih adaptera. Foto i video oprema: Gimbali, bljeskalice, digitalni fotoaparati i oprema za čišćenje objektiva.

Gimbali, bljeskalice, digitalni fotoaparati i oprema za čišćenje objektiva. Pametni telefoni: Starije generacije flagship uređaja, Apple dodaci i razna dodatna oprema za mobitele

Starije generacije flagship uređaja, Apple dodaci i razna dodatna oprema za mobitele Kućanski aparati: Friteze na vruć zrak, štapni usisavači, klime i televizori

Zašto se isplati?

Glavna prednost Outleta je omjer cijene i kvalitete. Važno je naglasiti da se radi isključivo o novim, nekorištenim uređajima. Najčešće su to posljednji komadi na zalihi koje trgovina rasprodaje kako bi napravila mjesta za nove modele. Dakle, dobivate potpuno nov uređaj s punim jamstvom, ali s popustom koji može iznositi i do 50% ili više u odnosu na redovnu cijenu.

Kod kupnje u Outletu brzina je ključna. Budući da se radi o zadnjim komadima, ponuda koja je ovdje ujutro, možda neće biti dostupna popodne.

📅 Trajanje akcije: Ponuda vrijedi do 8. ožujka ili do isteka zaliha.

Pogledajte kompletnu OUTLET ponudu i ulovite svoj uređaj ovdje