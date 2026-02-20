Top 4 akcije koje ne smijete propustiti: Od poklona uz kupnju alata i mobitela do outleta na elektroniku

Jeste li znali da se najbolje prilike za kupnju tehnike i alata često ne nalaze na naslovnicama kataloga, već u specifičnim, vremenski ograničenim akcijama koje prolaze ispod radara?
U moru svakodnevnih popusta, ponekad je teško razlučiti pravu priliku od marketinškog trika. No, trenutna ponuda na web shopu Tia Mobiteli donosi konkretne uštede i vrijedne poklone koji se rijetko viđaju. Analiziramo četiri ključne akcije koje su trenutno aktivne – od 'čišćenja skladišta' s atraktivno sniženim cijenama elektronike, do gratis opreme uz Xiaomi uređaje i premium alata za profesionalce. Bilo da opremate dom, radionicu ili tražite novi pametni telefon, ove ponude predstavljaju tzv. best-buy trenutak za one koji žele uštedjeti.
1. Top OUTLET ponuda: Pametan lov na potrošačku elektroniku
Mnogi kupci poistovjećuju 'Outlet' s rabljenom ili oštećenoj robom. Međutim, u svijetu moderne e-trgovine, Outlet ponuda za potrošačku elektroniku nije ono što se na prvu čini, a prilika je za značajne uštede.
U vremenu kada se tehnologija razvija munjevitom brzinom, trgovci često moraju osloboditi prostor na policama za nadolazeće modele. To stvara idealan prozor za kupnju tzv. 'last-gen' flagship uređaja ili viška zaliha koji su tehnološki i dalje relevantni, ali cjenovno daleko pristupačniji. Umjesto da plaćate 'porez na novitete', ovdje plaćate isključivo funkcionalnost i kvalitetu.
Tia Mobiteli trenutno provode veliku akciju čišćenja skladišta kroz Outlet akciju, što znači da su cijene određenih artikala spuštene do razine koja garantira brzu prodaju.
Što možete pronaći u Outletu?
Ova kategorija je dinamična i ponuda se mijenja iz dana u dan, no trenutni pregled otkriva pravo bogatstvo za tech entuzijaste:
- Gaming i zabava: Pronađite igre za konzole (Xbox), LEGO setove i slušalice
- Računalne komponente i periferija: Od ventilatora za kućišta i tipkovnica, do memorijskih kartica i raznih adaptera.
- Foto i video oprema: Gimbali, bljeskalice, digitalni fotoaparati i oprema za čišćenje objektiva.
- Pametni telefoni: Starije generacije flagship uređaja, Apple dodaci i razna dodatna oprema za mobitele
- Kućanski aparati: Friteze na vruć zrak, štapni usisavači, klime i televizori
Zašto se isplati?
Glavna prednost Outleta je omjer cijene i kvalitete. Važno je naglasiti da se radi isključivo o novim, nekorištenim uređajima. Najčešće su to posljednji komadi na zalihi koje trgovina rasprodaje kako bi napravila mjesta za nove modele. Dakle, dobivate potpuno nov uređaj s punim jamstvom, ali s popustom koji može iznositi i do 50% ili više u odnosu na redovnu cijenu.
Kod kupnje u Outletu brzina je ključna. Budući da se radi o zadnjim komadima, ponuda koja je ovdje ujutro, možda neće biti dostupna popodne.
📅 Trajanje akcije: Ponuda vrijedi do 8. ožujka ili do isteka zaliha.
Pogledajte kompletnu OUTLET ponudu i ulovite svoj uređaj ovdje
2. Xiaomi akcija: Mobitel + Gratis slušalice
Kupnja novog pametnog telefona često je velika investicija, a proizvođači nas sve češće navikavaju da u kutiji ne dobivamo ni punjač, a kamoli slušalice. Upravo zato se Xiaomi akcija na Tia Mobitelima izdvaja od drugih.
Uz kupnju bilo kojeg Xiaomi mobitela iz promotivne ponude, kupci dobivaju Xiaomi Redmi Buds 6 Play slušalice potpuno besplatno.
Vrijednost ponude
Ono što ovu akciju čini posebnom nije samo poklon, već jednostavnost:
- Nema komplicirane registracije: Kod većine promocija morate kupiti uređaj, zatim se registrirati na stranici proizvođača i tjednima čekati na poklon. Ovdje? Slušalice dolazile odmah uz uređaj.
- Redmi Buds 6 Play slušalice: Riječ je o bežičnim slušalicama koje nude solidan zvuk, dugotrajnu bateriju i ergonomski dizajn.
📅 Trajanje akcije: Ponuda je aktivna do 15. ožujka ili do isteka zaliha poklona.
3. Knipex i Tia Mobiteli: 'Ferrari' među ručnim alatima
Dok je Tia Mobiteli poznat brend u svijetu elektronike, mnogi ne znaju da su postali ozbiljan igrač u segmentu profesionalnih alata. Suradnja s njemačkim brendom Knipex dokaz je te ozbiljnosti.
Ako pitate bilo kojeg električara, vodoinstalatera ili ozbiljnog 'sam svoj majstor' entuzijasta, reći će vam isto: Knipex su kliješta koja kupujete jednom u životu.
Zašto Knipex?
- Njemačka kvaliteta: Proizvedeno u Njemačkoj s fokusom na ergonomiju i izdržljivost.
- Inovacija: Njihova 'Cobra' kliješta ili 'Knipex Alligator' su standard industrije.
- Ušteda snage: Dizajn poluge omogućuje rezanje i stezanje uz minimalan napor ruke, što čuva zdravlje zglobova kod dugotrajnog rada.
Na Tia Mobitelima trenutno možete pronaći širok asortiman Knipex alata po cijenama koje konkuriraju specijaliziranim trgovinama alata. Ovo je prilika da svoju radionicu nadogradite alatom koji ne hrđa, ne tupi se lako i ne popušta pod pritiskom.
📅 Trajanje akcije: Iskoristite priliku do 6. ožujka ili do isteka zaliha.
4. Bosch Professional mjerni alati + Super pokloni
Za kraj, poslastica za inženjere, arhitekte, građevinare i precizne majstore. Bosch Professional (plavi Bosch) sinonim je za izdržljivost na gradilištu. Trenutna akcija fokusirana je na mjerne alate – laserske daljinomjere, nivelire i detektore.
Mehanizam akcije: Kupi alat, dobij poklon
Ovisno o vrijednosti i vrsti kupljenog mjernog alata, Tia Mobiteli i Bosch vas nagrađuju prikladnim poklonom. U ovoj akciji ne dobivate simbolične sitnice, već ozbiljne dodatke koji su često neophodni za profesionalni rad:
- Stativ BT 150: Uz laserske daljinomjere (poput GLM 150-27 C), ovaj poklon je nezamjenjiv za postizanje apsolutne preciznosti pri mjerenju većih udaljenosti.
- ProCORE18V 4.0Ah baterija: Vrhunska baterija visoke izdržljivosti koja dolazi uz napredne rotacijske lasere (npr. GRL 600 CHV) i sama po sebi predstavlja značajnu vrijednost.
- GBA 12V 2.0 Ah baterija: Kompaktna i lagana baterija idealna za termodetektore i zidne skenere, osiguravajući vam dodatnu autonomiju na terenu.
- Varta punjač i set baterija: Za modele koji koriste standardne baterije, osigurano je da odmah možete početi s radom bez dodatnih troškova.
Zašto investirati u lasersku tehniku?
U 2026. godini, korištenje klasičnog metra za mjerenje prostorija je stvar prošlosti. Laserski daljinomjeri štede vrijeme, eliminiraju greške u mjerenju i omogućuju jednoj osobi da obavi posao za koji su nekad trebale dvije. Uz ovu akciju, modernizacija vašeg alata postaje financijski puno isplativija.
📅 Trajanje akcije: Promocija vrijedi do 30. travnja.
Tko stoji iza ovih ponuda? Upoznajte Tia Mobitele
Možda ste došli zbog mobitela, ali Tia Mobiteli je danas mnogo više od trgovine pametnim telefonima. S dugogodišnjom tradicijom poslovanja, ova tvrtka izrasla je u jednog od najautoritativnijih e-commerce igrača u regiji. Ono što je započelo kao specijalizirana trgovina za mobilne uređaje, danas je pravi tehnološki i alatni centar koji spaja naizgled nespojivo – najnoviju potrošačku elektroniku, vrhunski profesionalni industrijski alat, kućanske aparate, sve za outdoor i još mnogo toga.
Njihov uspjeh temelji se na jednostavnoj filozofiji: ponuditi kupcu sve na jednom mjestu uz atraktivne cijene!
Zašto kupci vjeruju Tia Mobitelima?
E-trgovina se temelji na povjerenju, a Tia Mobiteli taj autoritet grade kroz nekoliko ključnih stupova:
- Sigurnost i tradicija: Dugogodišnje iskustvo na tržištu i tisuće zadovoljnih korisnika. Stranica koristi najviše sigurnosne standarde za zaštitu podataka (SSL certifikati), osiguravajući da je svaka transakcija u potpunosti zaštićena.
- Fleksibilno plaćanje na rate (Online i u poslovnici): Razumijevajući potrebe modernog kupca, Tia Mobiteli su maksimalno prilagodili modele plaćanja. Bilo da kupujete iz udobnosti naslonjača putem web shopa ili fizički u poslovnici, na raspolaganju vam je plaćanje svim relevantnim kreditnim karticama. Ovisno o vrsti kartice i banke, iznos kupnje možete podijeliti na 12, 24, pa čak i do 36 rata. Ova fleksibilnost omogućuje vam da vrhunsku opremu – poput skupih Bosch alata ili premium mobitela – nabavite odmah, a plaćate sitnim mjesečnim iznosima koji ne opterećuju vaš kućni budžet.
- Brza i pouzdana dostava: U svijetu gdje svi žele sve 'odmah', Tia Mobiteli su optimizirali logistiku kako bi proizvodi stigli na vašu adresu u najkraćem mogućem roku.
- Korisnička podrška: Za razliku od međunarodnih korporacija, ovdje možete dobiti savjet i podršku ako niste sigurni koji proizvod odabrati.
Kupnja na tia-mobiteli.hr nije samo transakcija; to je ulaganje u sigurnost da ćete dobiti originalan proizvod uz podršku domaće tvrtke.
Vrijeme za vašu novu kupovinu
Bilo da ste u potrazi za novim mobitelom, želite unaprijediti svoj alat ili jednostavno volite osjećaj dobre kupovine u Outletu, Tia Mobiteli trenutno nude za svakoga ponešto.
Važno je napomenuti da su akcije poput 'čišćenja skladišta' i poklona uz kupnju često vremenski ograničene ili traju do isteka zaliha.
Nemojte čekati da prilika prođe.
👉Posjetite web trgovinu Tia Mobiteli kako biste istražili sve aktivne ponude ili odaberite jednu od gore navedenih kategorija i osigurajte si vrhunske proizvode po najboljim uvjetima već danas. Vaša pametna kupnja počinje sada!