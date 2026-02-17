Velika Britanija bi već ove godine mogla uvesti zabranu društvenih mreža za mlađe od 16

Vlada premijera Keira Starmera prošlog je mjeseca pokrenula konzultacije o zabrani društvenih mreža za djecu mlađu od 16 godina i sada radi na promjeni zakonodavstva kako bi se sve promjene mogle uvesti u roku od nekoliko mjeseci od završetka konzultacija.

Australija je u prosincu postala prva zemlja na svijetu koja je zabranila društvene mreže djeci mlađoj od 16 godina, blokirajući ih na platformama kao što su TikTok, YouTube, Instagram i Facebook, a njezin primjer slijede mnoge druge zemlje. Zabrane korištenja društvenih mreža dolaze usred rastuće zabrinutosti zbog njihovog utjecaja na zdravlje i sigurnost djece.

Platforme društvenih mreža, uključujući TikTok, Facebook i Snapchat, kažu da njihovi korisnici moraju imati najmanje 13 godina da bi se registrirali. Zagovornici zaštite djece kažu međutim da su kontrole nedovoljne, a službeni podaci u nekoliko europskih zemalja pokazuju da ogroman broj djece mlađe od 13 godina ima račune na društvenim mrežama.

Britanski Zakon o online sigurnosti iz 2023. jedan je od najstrožih na svijetu, ali ne pokriva interakcije jedan na jedan s AI chatbotovima osim ako ne dijele informacije s drugim korisnicima, što je rupa u zakonu koja bi uskoro trebala biti zatvorena, rekla je ministrica tehnologije Liz Kendall.

Britanija ne može dopustiti da regulatorne praznine traju nakon što je zakonu trebalo gotovo osam godina da prođe i stupi na snagu, naglasila je.

'Zabrinuta sam zbog AI chatbotova... kao i premijer, zbog utjecaja koji imaju na djecu i mlade', rekla je Kendall za Times Radio, dodajući da neka djeca formiraju odnose jedan na jedan s AI sustavima koji nisu dizajnirani imajući na umu sigurnost djece.

Rekla je da će vlada iznijeti svoje prijedloge prije lipnja. U razgovoru s britanskim medijima u ponedjeljak, Kendall je rekla da će tehnološke tvrtke biti odgovorne za osiguravanje usklađenosti svojih sustava s britanskim zakonom.