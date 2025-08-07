Organizirani kriminal u Aziji koristi WhatsApp za prijevare, ugašeno preko 6,8 milijuna računa

Istovremeno s objavom tih podataka, WhatsApp je predstavio nove sigurnosne mjere kako bi korisnicima pravovremeno signalizirao sumnjive aktivnosti. Primjerice, korisnik će sada dobiti upozorenje ako ga netko tko mu nije u kontaktima pokuša dodati u grupni razgovor, što je čest prvi korak u prevarama.

Meta navodi kako je WhatsApp 'proaktivno otkrivao i gasio račune prije nego što bi ih organizirane skupine stigle aktivno koristiti.' U jednom slučaju surađivali su s OpenAI-jem (tvorcem ChatGPT-a) kako bi razotkrili shemu lažnog iznajmljivanja skutera, za koju je bila odgovorna kriminalna grupa iz Kambodže. Prevaranti su koristili ChatGPT za izradu poruka koje su slali žrtvama.

Sheme su najčešće započinjale tekstualnom porukom, nakon čega bi se komunikacija nastavila na društvenim mrežama ili aplikacijama za razmjenu poruka poput WhatsAppa. Krajnja prijevara uglavnom bi se dogodila na platformama za plaćanje ili kriptovalute, navodi Meta.

'Uvijek postoji neka kvaka, i to bi svima trebao biti znak za oprez - ako morate uplatiti novac unaprijed kako biste dobili navodni povrat ili zaradu', upozoravaju iz Mete.