Znanstvenici objavili veliko izvješće: 'Ovo je ozbiljna, rastuća i nedovoljno prepoznata prijetnja'

Proizvodnja plastike porasla je više od 200 puta od 1950. godine i nastavlja rasti, uz katastrofalne posljedice za ljudsko zdravlje i okoliš, upozorava novo izvješće objavljeno u časopisu The Lancet
Plastika predstavlja 'ozbiljnu, rastuću i nedovoljno prepoznatu prijetnju' ljudskom zdravlju i okolišu, navodi se u sveobuhvatnom znanstvenom pregledu objavljenom u medicinskom časopisu The Lancet. U izvješću se tvrdi kako se svijet nalazi usred plastične krize, odgovorne za bolest i smrt ljudi 'od rođenja do starosti', a povezani zdravstveni troškovi procjenjuju se na najmanje 1,5 bilijuna dolara godišnje.
Glavni uzrok krize je eksplozivni rast proizvodnje plastike – od 1950. godine porasla je više od 200 puta, a do 2060. godine očekuje se gotovo trostruko povećanje na više od milijardu tona godišnje. Najbrže raste proizvodnja jednokratne plastike, poput boca za piće i ambalaže za brzu hranu.
Kao rezultat, plastično zagađenje doseglo je planetarne razmjere – danas je oko osam milijardi tona plastike raspršeno diljem svijeta, od vrha Mount Everesta do najdubljih oceanskih brazdi. Manje od 10 posto te plastike ikada bude reciklirano.
Plastika šteti u svim fazama
Plastika ugrožava ljude i planet kroz cijeli svoj životni ciklus – od vađenja fosilnih goriva (nafte, plina, ugljena), preko proizvodnje, korištenja i odlaganja, do izgaranja u otvorenom zraku. Taj proces uzrokuje emisiju više od 2 milijarde tona CO2 godišnje, što je više od ukupnih emisija Rusije, četvrtog najvećeg svjetskog zagađivača.
Osim što potiče klimatske promjene, plastika zagađuje zrak, vodu i hranu, sadrži više od 16.000 kemikalija – uključujući boje, stabilizatore, usporivače gorenja – od kojih su mnoge povezane s ozbiljnim zdravstvenim posljedicama. No, javnost često nema pristup informacijama o tome koje se točno tvari nalaze u kojem plastičnom proizvodu.
Plastični otpad s vremenom se razgrađuje u mikro- i nanočestice, koje ulaze u ljudsko tijelo putem vode, hrane i zraka. Znanstvenici su ih pronašli u krvi, mozgu, majčinom mlijeku, posteljicama, sjemenu i koštanoj srži. Iako se puni zdravstveni učinci još istražuju, povezuju se s rizicima od srčanog i moždanog udara, a znanstvenici pozivaju na oprezni pristup.
Najugroženije su ranjive skupine, osobito fetusi, novorođenčad i mala djeca, kod kojih je izloženost plastici povezana s povećanim rizikom od pobačaja, prijevremenog poroda, urođenih mana, oštećenja pluća, dječjeg raka i kasnijih problema s plodnošću.
Unatoč tvrdnjama industrije i petrodržava poput Saudijske Arabije da je rješenje u recikliranju, autori izvješća upozoravaju: 'Sada je jasno da se svijet ne može reciklirati iz ove krize.' Za razliku od stakla, papira, čelika ili aluminija, plastika se zbog svoje kemijske složenosti ne može jednostavno i učinkovito reciklirati.
Više od 98 posto plastike izrađuje se iz fosilnih goriva, a više od polovice neobrađenog otpada se spaljuje, dodatno zagađujući zrak.
Izvješće je objavljeno neposredno prije šestog i vjerojatno završnog kruga pregovora među državama članicama UN-a o pravno obvezujućem globalnom sporazumu o plastici. Pregovori su opterećeni dubokim podjelama: više od 100 država podupire ograničenje proizvodnje, dok petrodržave i industrijski lobiji tome snažno protive.
Kako je nedavno otkrio The Guardian, upravo su lobisti i predstavnici industrije plastike sustavno opstruirali pregovore, gurajući rješenja koja izbjegavaju ograničenja u proizvodnji i usmjerena su isključivo na upravljanje otpadom.
Poziv na hitno djelovanje
'Znamo dovoljno o štetnim učincima plastike na zdravlje i okoliš. Ne smijemo čekati', rekao je prof. Philip Landrigan, pedijatar i epidemiolog sa Sveučilišta Boston, i glavni autor izvješća. 'Učinci se najviše osjete kod najranjivijih – djece i dojenčadi. Gospodarski teret za društva je ogroman. Naša je moralna i znanstvena dužnost da djelujemo.'
Samo tri plastične kemikalije – PBDE, BPA i DEHP – odgovorne su za 1,5 bilijuna dolara godišnje štete u 38 analiziranih zemalja, upozorava analiza. Jedna od autorica, odvjetnica Margaret Spring, istaknula je da je ovo izvješće početak serije analiza koje će redovito pratiti utjecaj plastike na globalnoj razini:
'Želimo stvoriti neovisni, znanstveno utemeljeni izvor podataka za sve koji donose odluke, kako bi se oblikovale učinkovite politike za borbu protiv plastičnog zagađenja.'