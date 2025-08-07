OpenAI na korak do titule najvrjednije privatne IT tvrtke na svijetu? Spremni su preteći i Muskov SpaceX

U okviru tih pregovora, OpenAI razmatra i sekundarnu prodaju dionica , što bi omogućilo sadašnjim i bivšim zaposlenicima da unovče svoj udio u tvrtki. Konačna vrijednost i opseg te prodaje još nisu definirani, no očekuje se da će nadmašiti prethodnu s kraja prošle godine, vrijednu 1,5 milijardi dolara.

Tvrtka je nedavno zaključila krug financiranja - prikupivši 40 milijardi dolara - koji je vodio SoftBank, a kojim je vrijednost OpenAI-ja procijenjena n a 300 milijardi dolara. No, već sada se vode razgovori o gotovo dvostruko većoj valuaciji, u kojima sudjeluju i ulagači poput Thrive Capitala, doznaje se od osoba upoznatih s planovima, piše Financial Times.

Iz OpenAI-ja i Thrive Capitala odbili su komentirati navode, a vijest o pregovorima prvi je objavio Bloomberg. Nastavak rasta valuacije OpenAI-ja odražava ogroman interes ulagača za umjetnu inteligenciju, sektor koji sve više privlači kapital u nadi da će vodeće kompanije jednoga dana vrijediti bilijune dolara.

Od lansiranja ChatGPT-a krajem 2022., godišnji ponavljajući prihod (ARR) OpenAI-ja porastao je na 12 milijardi dolara, a tvrtka sada očekuje da će do kraja 2025. dosegnuti i 20 milijardi dolara. Sličan trend rasta bilježi i konkurentski Anthropic, koji je ARR povećao na četiri milijarde dolara i trenutačno prikuplja novo ulaganje od najmanje pet milijardi dolara, uz procijenjenu vrijednost od 170 milijardi dolara.

Obje tvrtke zasad posluju s gubitkom zbog visokih troškova razvoja i rada naprednih AI modela.

U međuvremenu, najveće tehnološke kompanije – predvođene Microsoftom, Alphabetom i Amazonom – bilježe snažan rast vrijednosti na burzi zahvaljujući ulaganjima u umjetnu inteligenciju i razvoju novih generativnih alata koji stvaraju tekst, slike i kod.

Ovog tjedna, Anthropic je predstavio ažuriranje koje poboljšava performanse kodiranja jednog od svojih najnaprednijih modela, dok je OpenAI lansirao tzv. open-weight modele, dostupne za besplatno korištenje i prilagodbu. Uz sve to, OpenAI bi već ovog mjeseca mogao predstaviti svoj dugo očekivani model GPT-5, čime bi dodatno učvrstio svoju poziciju lidera u razvoju umjetne inteligencije.