AMBICIOZNI CILJEVI

OpenAI na korak do titule najvrjednije privatne IT tvrtke na svijetu? Spremni su preteći i Muskov SpaceX

L. Š.

07.08.2025 u 08:09

Sam Altman, Elon Musk
Sam Altman, Elon Musk Izvor: Profimedia / Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Bionic
Reading

OpenAI, tvorac ChatGPT-a, pregovara s investitorima o prodaji udjela kojom bi vrijednost tvrtke mogla dosegnuti čak 500 milijardi dolara. Time bi OpenAI nadmašio SpaceX Elona Muska i postao najvrjednija privatna tehnološka kompanija na svijetu

Tvrtka je nedavno zaključila krug financiranja - prikupivši 40 milijardi dolara - koji je vodio SoftBank, a kojim je vrijednost OpenAI-ja procijenjena na 300 milijardi dolara. No, već sada se vode razgovori o gotovo dvostruko većoj valuaciji, u kojima sudjeluju i ulagači poput Thrive Capitala, doznaje se od osoba upoznatih s planovima, piše Financial Times.

U okviru tih pregovora, OpenAI razmatra i sekundarnu prodaju dionica, što bi omogućilo sadašnjim i bivšim zaposlenicima da unovče svoj udio u tvrtki. Konačna vrijednost i opseg te prodaje još nisu definirani, no očekuje se da će nadmašiti prethodnu s kraja prošle godine, vrijednu 1,5 milijardi dolara.

vezane vijesti

Iz OpenAI-ja i Thrive Capitala odbili su komentirati navode, a vijest o pregovorima prvi je objavio Bloomberg. Nastavak rasta valuacije OpenAI-ja odražava ogroman interes ulagača za umjetnu inteligenciju, sektor koji sve više privlači kapital u nadi da će vodeće kompanije jednoga dana vrijediti bilijune dolara.

Od lansiranja ChatGPT-a krajem 2022., godišnji ponavljajući prihod (ARR) OpenAI-ja porastao je na 12 milijardi dolara, a tvrtka sada očekuje da će do kraja 2025. dosegnuti i 20 milijardi dolara. Sličan trend rasta bilježi i konkurentski Anthropic, koji je ARR povećao na četiri milijarde dolara i trenutačno prikuplja novo ulaganje od najmanje pet milijardi dolara, uz procijenjenu vrijednost od 170 milijardi dolara.

Obje tvrtke zasad posluju s gubitkom zbog visokih troškova razvoja i rada naprednih AI modela.

U međuvremenu, najveće tehnološke kompanije – predvođene Microsoftom, Alphabetom i Amazonom – bilježe snažan rast vrijednosti na burzi zahvaljujući ulaganjima u umjetnu inteligenciju i razvoju novih generativnih alata koji stvaraju tekst, slike i kod.

Ovog tjedna, Anthropic je predstavio ažuriranje koje poboljšava performanse kodiranja jednog od svojih najnaprednijih modela, dok je OpenAI lansirao tzv. open-weight modele, dostupne za besplatno korištenje i prilagodbu. Uz sve to, OpenAI bi već ovog mjeseca mogao predstaviti svoj dugo očekivani model GPT-5, čime bi dodatno učvrstio svoju poziciju lidera u razvoju umjetne inteligencije.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
AMBICIOZNI CILJEVI

AMBICIOZNI CILJEVI

OpenAI na korak do titule najvrjednije privatne IT tvrtke na svijetu? Spremni su preteći i Muskov SpaceX
POSLJEDICE SU STRAŠNE

POSLJEDICE SU STRAŠNE

Znanstvenici objavili veliko izvješće: 'Ovo je ozbiljna, rastuća i nedovoljno prepoznata prijetnja'
NAKON SJAJNIH REZULTATA

NAKON SJAJNIH REZULTATA

Tim Cook: 'Ova transformacija velika je kao internet, možda i veća. Apple to mora napraviti'

najpopularnije

Još vijesti