Suverenitet je iluzija: Je li SAD preuzeo digitalnu kontrolu nad Europom?

Države koje se više oslanjaju na Amerikance mogle bi biti izložene obuci za umjetnu inteligenciju, stranom pritisku i nadzoru bez naloga
Nova analiza pokazala je da se oko tri četvrtine europskih tvrtki uvrštenih na burze kapitala oslanja na američke tehnološke tvrtke za poslovanje.
Švicarski pružatelj usluga u oblaku Proton analizirao je više od 9600 tvrtki u Europi uvrštenih u burze kapitala, koristeći pretraživanja sustava domenskih imena (DNS) kako bi utvrdio koju platformu e-pošte tvrtke koriste. To je istraživačima dalo uvid u to koje programe tvrtka vjerojatno koristi za svoje računalne usluge, poput e-pošte ili kalendara.
Analiza je pokazala kako je najveće oslanjanje na američke tehnološke tvrtke zabilježeno na Islandu te u Norveškoj, Irskoj, Finskoj i Švedskoj. Više od 90 posto njihovih tvrtki oslanja se na američke tehnološke divove za svoje usluge u oblaku.
Na drugom kraju spektra bile su Bugarska, Rumunjska i Slovačka, s 16, 39 i 43 posto.
Prisilom do osjetljivih podataka
Države koje se više oslanjaju na Amerikance mogle bi biti izložene obuci za umjetnu inteligenciju, stranom pritisku i onome što je Proton opisao kao 'nadzor bez naloga'. 'Digitalni suverenitet je iluzija kada se europsku infrastrukturu kontrolira iz inozemstva. Kako bi osigurala svoju budućnost, Europa mora ulagati u europska rješenja', navedeno je u izvješću.
Protonovo izvješće dolazi u trenutku kada stručnjaci izražavaju zabrinutost zbog rizika za nacionalnu sigurnost koji bi mogli nastati korištenjem stranih tehnoloških tvrtki za usluge u oblaku. Upozoravaju kako bi administracija predsjednika Donalda Trumpa mogla prisiliti tehnološke tvrtke na dijeljenje osjetljivih podataka.
Neke vlade, na primjer Danska i Nizozemska, žele zamijeniti pružatelje usluga.
U međuvremenu, britansko tijelo za zaštitu tržišnog natjecanja prošli je tjedan otkrilo kako američki pružatelji usluga u oblaku Microsoft i Amazon Web Services (AWS) drže zajedno 60 do 80 posto udjela na tržištu oblaka u zemlji, rekavši da njihova dominacija šteti konkurenciji.
Istok manje ovisan
Studija se usredotočila na specifičnosti Ujedinjenog Kraljevstva, Irske, Francuske, Španjolske i Portugala. U tim državama veće tvrtke su se obično više oslanjale na američku tehnologiju. U Velikoj Britaniji, Francuskoj i Španjolskoj, na primjer, najveće tvrtke u zemlji - one vrijedne preko 200 milijardi eura - bile su u potpunosti ovisne o američkoj tehnologiji.
Tehnološke tvrtke u Velikoj Britaniji i Francuskoj bile su posebno ovisne o SAD-u, s 94 posto, odnosno 80 posto njihovih softverskih tvrtki koje koriste američke tehnološke pakete.
Ovisnost Velike Britanije o američkim uslugama 'šokantna je za zemlju u kojoj se nalazi tehnološki sektor vrijedan 954 milijarde eura, najveći u Europi i treći najveći u svijetu', navedeno je u izvješću. Druge vrlo ovisne industrije uključuju britanski bankarski i telekomunikacijski sektor - 95 posto tih tvrtki koristi američke usluge u oblaku.
Izvješće također tvrdi kako je šest španjolskih sektora u potpunosti ovisno o američkoj tehnologiji, uključujući kritičnu energiju i bankarstvo. Cijeli irski biotehnološki i farmaceutski sektor koristi američku tehnologiju.
Sektori u kojima je bila manja vjerojatnost prodora američkih velikih tehnoloških tvrtki uključuju banke u Francuskoj, nekretnine u Španjolskoj, telekomunikacije u Portugalu i automobilsku industriju u Irskoj, gdje manje od 50 posto tih tvrtki koristi usluge sa sjedištem u SAD-u.
Pritisak Francuza
Nalazi dolaze usred pritiska francuske vlade za 'strateškom autonomijom', navodi se u izvješću. Ovisnost Francuske o uslugama velikih tehnoloških tvrtki čini je ranjivom na 'vanjski utjecaj, nestabilnost i nadzor'. Pritisak američke vlade na velike tehnološke tvrtke mogao bi predstavljati izazov za europske zemlje i industrije koje se više oslanjaju na američke usluge.
Tijekom svoje prve administracije Trump je potpisao zakon Clarifying Lawful Overseas Overseas Use of Data Act (CLOUD), koji vlastima omogućuje da od američkih tehnoloških tvrtki zatraže podatke pohranjene na bilo kojem poslužitelju u svijetu kako bi im pomogli u istrazi teških zločina.
Iako Trump nije precizirao hoće li se pozvati na zakon kako bi prisilio tvrtke na ustupanje podataka, postoji zabrinutost kako bi dužnosnici mogli prisiliti američke tehnološke tvrtke da prestanu pružati usluge u Europi. To bi moglo stvoriti velike poremećaje u javnim uslugama.
Predstavnik Microsoft Francea također je prošlog mjeseca rekao odboru francuskog Senata kako tvrtka ne može zaštititi korisničke podatke od zabrane prema odredbama CLOUD-a.
Trump je također poništio sigurnosne mjere donesene pod bivšim američkim predsjednikom Joeom Bidenom. U siječnju je zatražio ostavku nadzornog odbora koji je nadgledao prijenos podataka između SAD-a i Europske unije.
Bez uspostavljenog okvira, tisuće tvrtki i javnih agencija iz Unije možda će morati prestati koristiti Google, Microsoft ili Amazon za svoje usluge u oblaku, piše Euro News.