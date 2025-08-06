Suverenitet je iluzija: Je li SAD preuzeo digitalnu kontrolu nad Europom?

Države koje se više oslanjaju na Amerikance mogle bi biti izložene obuci za umjetnu inteligenciju, stranom pritisku i nadzoru bez naloga

Nova analiza pokazala je da se oko tri četvrtine europskih tvrtki uvrštenih na burze kapitala oslanja na američke tehnološke tvrtke za poslovanje. Švicarski pružatelj usluga u oblaku Proton analizirao je više od 9600 tvrtki u Europi uvrštenih u burze kapitala, koristeći pretraživanja sustava domenskih imena (DNS) kako bi utvrdio koju platformu e-pošte tvrtke koriste. To je istraživačima dalo uvid u to koje programe tvrtka vjerojatno koristi za svoje računalne usluge, poput e-pošte ili kalendara. Analiza je pokazala kako je najveće oslanjanje na američke tehnološke tvrtke zabilježeno na Islandu te u Norveškoj, Irskoj, Finskoj i Švedskoj. Više od 90 posto njihovih tvrtki oslanja se na američke tehnološke divove za svoje usluge u oblaku. Na drugom kraju spektra bile su Bugarska, Rumunjska i Slovačka, s 16, 39 i 43 posto.

Prisilom do osjetljivih podataka Države koje se više oslanjaju na Amerikance mogle bi biti izložene obuci za umjetnu inteligenciju, stranom pritisku i onome što je Proton opisao kao 'nadzor bez naloga'. 'Digitalni suverenitet je iluzija kada se europsku infrastrukturu kontrolira iz inozemstva. Kako bi osigurala svoju budućnost, Europa mora ulagati u europska rješenja', navedeno je u izvješću. Protonovo izvješće dolazi u trenutku kada stručnjaci izražavaju zabrinutost zbog rizika za nacionalnu sigurnost koji bi mogli nastati korištenjem stranih tehnoloških tvrtki za usluge u oblaku. Upozoravaju kako bi administracija predsjednika Donalda Trumpa mogla prisiliti tehnološke tvrtke na dijeljenje osjetljivih podataka. Neke vlade, na primjer Danska i Nizozemska, žele zamijeniti pružatelje usluga. U međuvremenu, britansko tijelo za zaštitu tržišnog natjecanja prošli je tjedan otkrilo kako američki pružatelji usluga u oblaku Microsoft i Amazon Web Services (AWS) drže zajedno 60 do 80 posto udjela na tržištu oblaka u zemlji, rekavši da njihova dominacija šteti konkurenciji. Istok manje ovisan Studija se usredotočila na specifičnosti Ujedinjenog Kraljevstva, Irske, Francuske, Španjolske i Portugala. U tim državama veće tvrtke su se obično više oslanjale na američku tehnologiju. U Velikoj Britaniji, Francuskoj i Španjolskoj, na primjer, najveće tvrtke u zemlji - one vrijedne preko 200 milijardi eura - bile su u potpunosti ovisne o američkoj tehnologiji. Tehnološke tvrtke u Velikoj Britaniji i Francuskoj bile su posebno ovisne o SAD-u, s 94 posto, odnosno 80 posto njihovih softverskih tvrtki koje koriste američke tehnološke pakete. Ovisnost Velike Britanije o američkim uslugama 'šokantna je za zemlju u kojoj se nalazi tehnološki sektor vrijedan 954 milijarde eura, najveći u Europi i treći najveći u svijetu', navedeno je u izvješću. Druge vrlo ovisne industrije uključuju britanski bankarski i telekomunikacijski sektor - 95 posto tih tvrtki koristi američke usluge u oblaku. Izvješće također tvrdi kako je šest španjolskih sektora u potpunosti ovisno o američkoj tehnologiji, uključujući kritičnu energiju i bankarstvo. Cijeli irski biotehnološki i farmaceutski sektor koristi američku tehnologiju. Sektori u kojima je bila manja vjerojatnost prodora američkih velikih tehnoloških tvrtki uključuju banke u Francuskoj, nekretnine u Španjolskoj, telekomunikacije u Portugalu i automobilsku industriju u Irskoj, gdje manje od 50 posto tih tvrtki koristi usluge sa sjedištem u SAD-u.