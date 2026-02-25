ISIS počeo koristiti AI: Regrute uče kako da postanu 'odgovorni mudžahedini'

Regruti ISIS-a potiču se na korištenje umjetne inteligencije i chatbotova da bi unaprijedili svoje terorističke aktivnosti, stoga britanski stručnjaci upozoravaju da bi korištenje umjetne inteligencije u redovima ove islamističke skupine trebalo ozbiljno zabrinuti zakonodavce

Dva najnovija izdanja Glasa Horasana, časopisa na engleskom jeziku koji izdaje afganistanska podružnica Islamske države Horasan (IS-K), sadrže stranice posvećene objašnjavanju toga kako pristaše te skupine mogu koristiti umjetnu inteligenciju da bi postali 'odgovorni mudžahedini', prenosi Politico. IS-K se povezuje s napadima u Rusiji, Iranu, Afganistanu i Pakistanu, kao i sa spriječenim napadom na koncerte Taylor Swift u Beču 2024. godine, a Europska unija lani je na popis sankcija uvrstila i izdavača tog časopisa Al Azaim Media Foundation. Najnovije izdanje Glasa Horasana, u odjeljku koji započinje citatom 'Umjetna inteligencija je poput vatre. Možete je koristiti za osvjetljavanje doma ili za spaljivanje', donosi savjete o 'odgovornim načinima korištenja chatbotova s umjetnom inteligencijom'. Navode se i primjeri toga kako se takvi alati mogu koristiti za pomoć u vjerskim kampanjama i propovijedanju.

'Cyber osviješteni i duhovno utemeljeni' 'Umjetna inteligencija je posvuda. Naučite je prije nego što previše nauči o vama. Odgajajte djecu i učenike da budu cyber osviješteni i duhovno utemeljeni', dodaje časopis. Također se ističe da je umjetna inteligencija korisna za anonimna privatna istraživanja koja izbjegavaju 'dijeljenje osjetljivih informacija i 'izlaganje nepotrebnim rizicima'. U tekstu se navodi i da se chatbotovi ne bi trebali koristiti za dijeljenje osobnih podataka 'koji nas mogu pratiti', za učitavanje povjerljivih datoteka, za politički ili sigurnosno osjetljive upite niti za donošenje vjerskih odluka. Prethodno izdanje uspoređuje modele umjetne inteligencije kompanija OpenAI, Anthropic, Meta, Microsoft i DeepSeek. Uključuje i upozorenja za te modele zbog navodnog 'uključivanja u infrastrukturu umjetne inteligencije izraelskih obrambenih snaga', a kao alat za 'osjetljive upite' preporučuje se privatnosti usmjeren Brave Leo. Savjeti terorističke skupine dolaze nakon što je neovisni recenzent zakonodavstva o terorizmu britanske vlade, Jonathan Hall, upozorio da je umjetna inteligencija 'dolazeći val' koji bi mogao pojačati terorističku propagandu i pomoći u pripremi napada.

Zapadnjaci se iz Kine vraćaju prestravljeni: U tijeku je revolucija koja mijenja budućnost Izvor: EPA / Autor: Neven Bucevic/Tportal

Sofisticirana i prilagođena propaganda Nakon što je upoznat s najnovijim smjernicama IS-K-a, Hall je za Politico izjavio: 'Razvoj umjetne inteligencije i agentske umjetne inteligencije brzo se ubrzava, a sve više tih mogućnosti postaje dostupno terorističkim skupinama. LLM-ovi smanjuju prepreke za stvaranje sofisticirane i prilagođene propagande, što je problem jer terorističke skupine sve više nastoje iskoristiti lokalne pritužbe na lokalnim jezicima. Ne bih se iznenadio da radikalizacija putem chatbotova počne uzimati maha: ako možete stvoriti terorističku web stranicu, zašto biste se suzdržali od stvaranja terorističkog chatbota? Ako vladini dužnosnici ne prate tempo razvoja umjetne inteligencije, doista bi trebali.'