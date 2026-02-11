Na WhatsApp Web stižu video i glasovni pozivi

U početnoj fazi ova novost ograničena je na razgovore jedan na jedan. U pojedinačnom chatu pojavljuje se tada ikona za poziv, putem koje se može započeti glasovni ili videorazgovor bez napuštanja web sučelja.

WhatsApp je započeo postupno uvođenje glasovnih i videopoziva u svoju web verziju, što znači da ih korisnici mogu obavljati izravno u pregledniku , bez potrebe za instalacijom desktop aplikacije. Ako je funkcija već dostupna na računu, dovoljno je otvoriti WhatsApp Web u kartici preglednika i započeti poziv - isto kao što biste to radili u mobilnoj ili desktop verziji.

Važan pomak za korisnike koji rade u pregledniku

Ova promjena posebno je praktična za korisnike koji veći dio radnog dana provode u pregledniku, ali i za one koji koriste Linux, za koji WhatsApp još uvijek nema službenu desktop aplikaciju. Do sada su takvi korisnici morali posezati za mobilnim uređajem ili neslužbenim rješenjima ako su željeli obaviti poziv.

Uvođenjem poziva WhatsApp Web se udaljava od uloge pasivnog pratitelja mobilne aplikacije i sve više nalikuje punopravnoj komunikacijskoj platformi. Pozivi su integrirani izravno uz razgovore, što smanjuje prekide u radu i pojednostavljuje svakodnevnu komunikaciju na prijenosnim i stolnim računalima.

Sigurnost ostaje nepromijenjena

Unatoč tehničkom pomaku, sigurnosni aspekti ostaju isti. Glasovni i videopozivi na WhatsApp Webu zadržavaju enkripciju, temeljenu na protokolu Signal, koji WhatsApp već koristi za poruke, pozive i statusne objave. Drugim riječima, prelazak u preglednik ne donosi dodatne sigurnosne kompromise.

Web verzija podržava i dijeljenje zaslona, ali isključivo tijekom videopoziva. To znači da će korisnici koji žele pokazati dokument, prezentaciju ili određene postavke ipak morati pokrenuti videorazgovor, čak i ako ne planiraju uključiti kameru.

Sljedeći korak su grupni pozivi

Prema dostupnim informacijama, sljedeća faza razvoja trebala bi uključiti grupne pozive na WhatsApp Webu. Očekuje se podrška za razgovore s do 32 sudionika, kao i dodatne opcije poput poveznica za pozive i zakazivanja unaprijed. Međutim za te funkcionalnosti još nije objavljen točan vremenski okvir.

Za sada je jasno da WhatsApp vidi web pozive kao dugoročan projekt, a ne kao ograničenu eksperimentalnu značajku. Razvoj u tom smjeru traje već oko godinu dana s ciljem da se iskustvo korištenja u pregledniku maksimalno približi onome u desktop aplikacijama.

Što korisnici mogu učiniti već sada

Uvođenje glasovnih i videopoziva odvija se postupno, najprije među beta korisnicima. Najjednostavniji način provjere dostupnosti jest otvaranje individualnog chata na WhatsApp Webu i provjera pojavljuju li se kontrole za pozive. Ako su vidljive, pozivanje iz preglednika već je omogućeno.

Ako opcija još nije dostupna, korisnici će morati pričekati šire uvođenje, pri čemu WhatsApp zasad nije naveo koji preglednici ili platforme imaju prednost. U ovoj fazi web pozivi najbolje funkcioniraju kao brzo rješenje za razgovore jedan na jedan, a za grupne pozive i dalje će se trebati osloniti na mobilnu aplikaciju ili desktop verziju, piše Digital Trends.