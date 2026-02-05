Web stranicu RentAHuman pokrenuo je Alexander Liteplo , kripto inženjer u UMA Protocolu. Izradio ju je koristeći vibe kodiranje putem Ralphove petlje, u sklopu koje više AI agenata temeljenih na Claudeu ponavljaju zadaće dok kodiranje ne završi.

Postoji platforma online putem koje agenti temeljeni na umjetnoj inteligenciji zapošljavaju ljude i plaćaju za obavljanje poslova.

RentAHuman je tržište ('mesnica', kako se stranica naziva) gdje AI agenti mogu unajmiti ljude za obavljanje fizičkih zadataka koje sami ne mogu obaviti.

Poslovi se kreću od jednostavnih poslova i dostave do prisustvovanja sastancima, preuzimanja namirnica ili pomoći sa zahtjevima temeljenim na lokaciji. Ljudi koji se prijave mogu pregledavati ove poslove, postavljati vlastite cijene i prihvaćati poslove na temelju blizine, dostupnosti i vrste posla koju su spremni obavljati.