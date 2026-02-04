Pinterest otpustio zaposlenike koji su izradili interni alat za praćenje otkaza

Tehnološki direktor Pinteresta održao je interni sastanak na kojem su zaposlenici postavljali pitanja o pogođenim timovima i mogućim dodatnim rezovima, tvrdi izvor.

Pinterest je 27. siječnja objavio da će otpustiti oko 15 posto zaposlenika te smanjiti uredske kapacitete u sklopu šire reorganizacije poslovanja. Tvrtka planira preusmjeriti resurse u razvoj tehnologija umjetne inteligencije, a otpuštanja bi trebala završiti do kraja rujna.

'Zdrava rasprava i neslaganje su očekivani – tako donosimo odluke. No postoji jasna granica između konstruktivne rasprave i opstruktivnog ponašanja', rekao je Ready, prema audiosnimci sastanka koju je objavio CNBC .

Interni alat doveo do otkaza

Kako bi procijenili razmjere otpuštanja, skupina inženjera razvila je interni softver za prikupljanje i analizu podataka o otkazima. Prema dostupnim informacijama, zaposlenici su otpušteni prošlog petka, iako nije poznato koliko ih je točno zahvaćeno.

Glasnogovornik Pinteresta potvrdio je to, navodeći da su dvojica inženjera, unatoč jasnim uputama kompanije da neće javno objavljivati identitete pogođenih zaposlenika, izradila skripte koje su neovlašteno pristupale povjerljivim podacima i potom ih dijelile u tvrtki. 'Time su prekršili pravila Pinteresta i narušili privatnost svojih bivših kolega', poručili su iz kompanije.

Ready je na sastanku sa zaposlenicima branio potez uprave, ističući da se tvrtka nalazi u 'kritičnom trenutku' za industriju. Onima koji se ne slažu sa smjerom razvoja poručio je da razmisle o radu negdje drugdje i dodao da Pinterest neće objavljivati detaljne informacije o otkazima zbog zaštite privatnosti zaposlenika.

'Razumijem da postoji prirodna znatiželja vezana uz ovakve odluke. Podijelili smo sa svima glavne strukturne promjene, a detalji će se iznijeti na razini pojedinih timova', rekao je Ready.

Ulaganje u AI

Pinterest posljednjih godina snažno ulaže u umjetnu inteligenciju da bi korisnicima ponudio personaliziraniji sadržaj i povećao njihovu angažiranost na platformi. Tvrtka je također razvila automatizirane alate za oglašivače, nastojeći ojačati poziciju u konkurenciji s Metom i Googleom.

Analitičari upozoravaju i da rast popularnosti AI chatbotova, poput onih koje razvijaju OpenAI i Google, može smanjiti promet i prihode od oglašavanja na Pinterestu. Osobito se ističe razvoj AI agenata za kupovinu jer bi mogli promijeniti način na koji korisnici otkrivaju i kupuju proizvode na digitalnim platformama.

Pinterestove dionice ove su godine pale oko 20 posto, a još lani su izgubile 11 posto vrijednosti.

Kompanija se suočava i s usporavanjem prihoda od oglašavanja, dijelom zbog utjecaja carinske politike administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa, koja je pogodila pojedine velike američke maloprodajne lance, inače važne oglašivače na platformi.

Pinterest nije jedina tehnološka kompanija koja smanjuje broj zaposlenika da bi povećala učinkovitost i financirala razvoj umjetne inteligencije. Amazon je prošlog tjedna najavio otpuštanje oko 16.000 radnika nakon što je u listopadu već otpustio 14.000 njih. Meta je smanjila broj zaposlenih u odjelu Reality Labs za oko 10 posto, a softverska tvrtka Autodesk otpustila je oko sedam posto radne snage.