POPUT FANTOMA

Vrbuje ljude preko Telegrama i plaća im da pale tvornice po Europi: Tko je 'Lucky Strike'

L. Š.

02.04.2026 u 22:18

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Pexels
Istražitelji su identificirali niz ključnih operativaca povezanih s ruskim sabotažama diljem Europe, no jedan od najvažnijih koordinatora i dalje izmiče – osoba ili mreža koja se skriva iza nadimka 'Lucky Strike'. Prema rekonstrukciji njemačkih medija WDR, NDR i Süddeutsche Zeitung, riječ je o figuri koja je putem Telegrama upravljala nizom operacija, uključujući napade u više europskih država

Istraga koju su proveli njemački mediji WDR, NDR i Süddeutsche Zeitung otkriva kako je funkcionirao sustav tzv. 'jednokratnih agenata', pojedinaca regrutiranih putem interneta za konkretne zadatke sabotaže, piše tagesschau. Jedan od takvih slučajeva dogodio se u ožujku 2024., kada je korisnik Telegrama pod imenom 'Lucky Strike' kontaktirao s Britancem Dylanom E. i zatražio informacije o skladištima odakle stiže pomoć Ukrajini.

Sve počinje jednostavnom porukom: 'Imaš li informacije o skladištima koja pomažu Ukrajini?' pitao je korisnik 'Lucky Strike'. 'Da, mogu sastaviti dugačak popis lokacija', odgovorio je Britanac Dylan E., nudeći podatke ne samo za Ujedinjeno Kraljevstvo, nego i za cijelu Europu.

Nekoliko dana kasnije u Londonu je izbio požar u skladištu u kojem su se nalazile i komponente sustava Starlink. Dylan E. ubrzo je uhićen i kasnije osuđen na 17 godina zatvora, dok je njegov kontakt – 'Lucky Strike' – nestao bez traga.

Više incidenata

Za razliku od drugih identificiranih koordinatora, poput Mihaila M., koji je prema poljskim vlastima angažirao desetke ljudi za izviđanje infrastrukture, ili Alekseja K., povezanog s planiranjem podmetanja zapaljivih naprava u zračnom teretu, identitet 'Lucky Strikea' i dalje je potpuna nepoznanica.

Sigurnosne službe povezuju ga s više incidenata, uključujući požar u Londonu i pokušaj napada na rafineriju u Poljskoj. Iz dostupnih dokumenata proizlazi da je djelovao kroz niz kanala i grupa na Telegramu, u kojima su se otvoreno regrutirali izvršitelji za podmetanje požara i druge oblike sabotaže, uz novčane naknade od nekoliko tisuća dolara i obvezne fotografije da su obavili posao.

Jedan od regrutiranih bio je i Ukrajinac Serhij S., koji živi u Njemačkoj.Sstupio je u kontakt s osobom koja se predstavila kao 'Lucky Strike', navodno vlasnik građevinske tvrtke u Kijevu. On je, prema vlastitom svjedočenju, dobio ponudu od 4000 dolara da zapali tvornicu u poljskom Wroclawu. Posumnjavši da je riječ o operaciji tajnih službi, lažirao je napad i poslao fotografije spaljenog drva. Unatoč tome, kasnije je uhićen i osuđen na osam godina zatvora.

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Creative Commons / Autor: tookapic / Pixabay

'Fantom slobode' ne odustaje

I nakon uhićenja svojih operativaca, 'Lucky Strike' nije prekidao aktivnosti. Već nekoliko dana nakon Serhijeva privođenja ponovno je nudio novac za isti napad. Paralelno je komunicirao i s drugim potencijalnim izvršiteljima, uključujući Dylana E., kojeg je usmjeravao kako izviđati mete i izbjeći da ga uhvate.

Dylan E., diler droge iz Londona koji je tražio 'novi početak', ubrzo je postao dio mreže. Već dan nakon kontakta dobio je prvi zadatak – izviđanje lokacija u sjeveroistočnom Londonu. Kao 'upute za ponašanje', savjetovano mu je da pogleda američku seriju 'The Americans' o ruskim špijunima.

Situacija je ubrzo eskalirala. Bez dogovora s nadređenima, E. je organizirao paljenje skladišta. Njegov kontakt isprva je reagirao ljutito, ali ga je potom zasuo pohvalama, nazivajući ga 'pravim saboterom' i 'ratnikom'.

Zapadne sigurnosne službe smatraju da je ovakav model djelovanja odgovor Moskve na protjerivanje velikog broja ruskih diplomata i obavještajaca iz Europe. Regrutiranjem lokalnih pojedinaca putem interneta Rusija smanjuje izravnu povezanost s operacijama i zadržava mogućnost poricanja.

Iako su mnogi kanali i računi na Telegramu povezani s ovom mrežom u međuvremenu ugašeni, sigurnosne službe upozoravaju da se trend nastavlja. Njemački dužnosnici ističu kako ruske obavještajne strukture pokazuju sve veći 'apetit za rizik', dok litavske službe upozoravaju na mogućnost još opasnijih i koordiniranijih akcija u budućnosti.

Identitet 'Lucky Strikea' ostaje misterij. Nije jasno radi li se o jednoj osobi ili o više njih koji koriste isti identitet.

Hrvatska tvrtka probija se u svjetsku elitu: Otvara tvornicu u Americi i ima plan kako 'zeznuti' Kineze
To nije samo dječja igra: Vrijednost im je eksplodirala, lopovi zbog njih provaljuju u stanove
Vodič za roditelje: Kako razgovarati s djecom i mladima o društvenim mrežama

