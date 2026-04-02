Vrbuje ljude preko Telegrama i plaća im da pale tvornice po Europi: Tko je 'Lucky Strike'

Istražitelji su identificirali niz ključnih operativaca povezanih s ruskim sabotažama diljem Europe, no jedan od najvažnijih koordinatora i dalje izmiče – osoba ili mreža koja se skriva iza nadimka 'Lucky Strike'. Prema rekonstrukciji njemačkih medija WDR, NDR i Süddeutsche Zeitung, riječ je o figuri koja je putem Telegrama upravljala nizom operacija, uključujući napade u više europskih država

Istraga koju su proveli njemački mediji WDR, NDR i Süddeutsche Zeitung otkriva kako je funkcionirao sustav tzv. 'jednokratnih agenata', pojedinaca regrutiranih putem interneta za konkretne zadatke sabotaže, piše tagesschau. Jedan od takvih slučajeva dogodio se u ožujku 2024., kada je korisnik Telegrama pod imenom 'Lucky Strike' kontaktirao s Britancem Dylanom E. i zatražio informacije o skladištima odakle stiže pomoć Ukrajini. Sve počinje jednostavnom porukom: 'Imaš li informacije o skladištima koja pomažu Ukrajini?' pitao je korisnik 'Lucky Strike'. 'Da, mogu sastaviti dugačak popis lokacija', odgovorio je Britanac Dylan E., nudeći podatke ne samo za Ujedinjeno Kraljevstvo, nego i za cijelu Europu. Nekoliko dana kasnije u Londonu je izbio požar u skladištu u kojem su se nalazile i komponente sustava Starlink. Dylan E. ubrzo je uhićen i kasnije osuđen na 17 godina zatvora, dok je njegov kontakt – 'Lucky Strike' – nestao bez traga.

Više incidenata Za razliku od drugih identificiranih koordinatora, poput Mihaila M., koji je prema poljskim vlastima angažirao desetke ljudi za izviđanje infrastrukture, ili Alekseja K., povezanog s planiranjem podmetanja zapaljivih naprava u zračnom teretu, identitet 'Lucky Strikea' i dalje je potpuna nepoznanica. Sigurnosne službe povezuju ga s više incidenata, uključujući požar u Londonu i pokušaj napada na rafineriju u Poljskoj. Iz dostupnih dokumenata proizlazi da je djelovao kroz niz kanala i grupa na Telegramu, u kojima su se otvoreno regrutirali izvršitelji za podmetanje požara i druge oblike sabotaže, uz novčane naknade od nekoliko tisuća dolara i obvezne fotografije da su obavili posao. Jedan od regrutiranih bio je i Ukrajinac Serhij S., koji živi u Njemačkoj.Sstupio je u kontakt s osobom koja se predstavila kao 'Lucky Strike', navodno vlasnik građevinske tvrtke u Kijevu. On je, prema vlastitom svjedočenju, dobio ponudu od 4000 dolara da zapali tvornicu u poljskom Wroclawu. Posumnjavši da je riječ o operaciji tajnih službi, lažirao je napad i poslao fotografije spaljenog drva. Unatoč tome, kasnije je uhićen i osuđen na osam godina zatvora.