U Haagu organiziran 'hackathon' za pronalazak ukrajinske djece odvedene u Rusiju

U sjedištu Europola u Haagu sredinom travnja održana je neuobičajena međunarodna operacija koju su sudionici nazvali 'hackathonom'. No meta nisu bili računalni sustavi, već nestala ukrajinska djeca, a sumnja se da su odvedena u Rusiju, Bjelorusiju ili okupirane dijelove Ukrajine

Tijekom dvodnevne akcije stručnjaci i istražitelji iz 18 zemalja analizirali su fotografije, profile na društvenim mrežama, metapodatke i digitalne tragove kako bi pokušali pronaći informacije o djeci koju je, prema tvrdnjama Kijeva, ruski režim sustavno odvodio tijekom rata. 'Izgledalo je to pomalo kao računalni party iz devedesetih', rekao je za Politico Paolo Di Rocco, jedan od istražitelja Europola uključenih u operaciju, dodajući: 'Svatko je donio svoju specijaliziranu ekspertizu.' Operaciji su prisustvovali i predstavnici Međunarodnog kaznenog suda (ICC), a riječ je o dijelu šire istrage o prisilnom premještanju ukrajinske djece tijekom rata. Ukrajinske vlasti tvrde da ih je dosad odvedeno najmanje 19.500.

Istražitelji su često raspolagali s vrlo malo podataka - tek imenom, datumom rođenja ili ponekom fotografijom. Analizirali su pojavljuju li se djeca na društvenim mrežama, mogu li se iz fotografija iščitati lokacije ili vremenski podaci te jesu li ostali digitalni tragovi koji bi mogli pomoći u identifikaciji. Di Rocco opisuje taj proces kao 'forenzički detektivski posao' i slaganje slagalice dio po dio. Od stotinjak slučajeva, koje je Ukrajina predala Europolu, istražitelji su pronašli nove tragove u njih 45. Ti tragovi odnose se na moguće rute prijevoza, osobe koje bi mogle biti uključene u odvođenja te lokacije i ustanove u kojima su djeca možda završila. Prikupljene informacije Europol je proslijedio ukrajinskim vlastima te će one odlučiti kako ih koristiti u daljnjim istragama i eventualnim kaznenim postupcima. Cilj operacije nije samo pronaći djecu, nego i identificirati organizatore, pomagače i strukture koje stoje iza njihova premještanja, zbog čega je to postalo jedno od ključnih pitanja međunarodnih istraga protiv Rusije.

Rat u Ukrajini Izvor: Wikimedia Commons / Autor: OSCE







+6 Rat u Ukrajini Izvor: Wikimedia Commons / Autor: OSCE