VIDEO Snimka iz Kine obišla svijet: Ljudi ne mogu vjerovati da su ovo roboti

Nakon što je kineski proizvođač električnih vozila Xpeng predstavio novu verziju svog humanoidnog robota, društvene mreže su se užarile. Naime robot se kretao toliko uvjerljivo da su mnogi gledatelji bili uvjereni da se zapravo radi o osobi u kostimu. No osnivač tvrtke He Xiaopeng odlučio je brzo ukloniti svaku sumnju

U sceni koja bi bez problema mogla završiti u filmovima poput 'Blade Runnera' ili 'Ex Machine', He je dao kolegi da otkopča stražnji dio robota nazvanog Iron, čime je pokazao unutarnje mehanizme i dokazao da u njemu ne stoji skriveni glumac, nego je pravi stroj, prenosi South China Morning Post. 'Čujem sustav hlađenja, čujem ventilatore', rekao je He dok je stajao uz robota. 'To je najbolja potvrda da je ovo stroj, a ne čovjek.'

He je kasnije na svojoj društvenoj mreži Weibo otkrio da je tim zadužen za robotiku u Xpengu bio 'previše uzbuđen da bi spavao' noć nakon predstavljanja. Robot je u kratkom roku postao internetska senzacija, a članovi tima ostali su budni do kasno u noć prateći komentare, dijeleći reakcije i uživajući u neočekivanoj medijskoj pažnji.

Zapadnjaci se iz Kine vraćaju prestravljeni: U tijeku je revolucija koja mijenja budućnost Izvor: EPA / Autor: Neven Bucevic/Tportal

Snimka za čas postala viralna Snimka prikazuje kako Iron napravi nekoliko koraka, a zatim tehničar pažljivo razdvaja njegovu sintetičku kožu, otkrivajući kompleksnu mrežu komponenti. Video je brzo postao viralan, a hashtagovi #XpengRobotUndressedTestFootage i #WhatXpengRobotLooksLikeWithoutItsSkin u kratkom su roku postali najgledanije teme na Douyinu, kineskoj verziji TikToka. Čak su i investitori reagirali – nakon što je cijena Xpengovih dionica u početku pala dva posto, dan poslije se oporavila za 1,4 posto. Ovaj odjek pokazuje koliko je humanoidna robotika napredovala u Kini te koliko se granica između čovjeka i stroja sve više zamagljuje.

Najnoviju verziju Irona pokreće Xpengov Vision-Language-Action (VLA) 2.0 AI model. Za razliku od mnogih umjetnih inteligencija koje okruženje prvo prevode u jezik pa tek onda obrađuju informacije, Iron izravno interpretira vizualne podatke. Upravo to mu omogućuje brže i preciznije donošenje odluka uz manji gubitak informacija. Xpeng opisuje Iron kao 'rođenog iznutra' - s humanoidnom kralježnicom, bioničkim mišićima i savitljivom kožom. Robot se može pohvaliti s čak 82 stupnja slobode kretanja, što mu omogućuje da hoda, pleše i pozira kao da je na pisti i izvodi izrazito prirodne pokrete. Koristi i najmanji harmonijski zglob u industriji da bi mu ruke izgledale i pokretale se što prirodnije.

Planiraju masovnu proizvodnju Tvrtka planira masovnu proizvodnju sljedeće godine, a prvog kupca već ima: najvećeg kineskog proizvođača čelika, Baoshan Iron and Steel (Baosteel). Predsjednik Baosteela, Zou Jinxin, rekao je da će se robot koristiti u 'složenim industrijskim uvjetima, poput inspekcije'. Xpeng razvija dvije verzije robota – jednu većeg, 'muškog' okvira i drugu tanju, 'žensku'. Prema riječima Mi Liangchuana, potpredsjednika Xpengovog Centra za robotiku, izrada tanjeg modela zahtijeva još više tehničke preciznosti zbog prostora za komponente.