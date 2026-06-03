SpaceX planira u IPO-u prikupiti 75 milijardi dolara

Reuters je ranije u utorak izvijestio da se ta tvrtka multimilijardera Elona Muska za raketne tehnologije i satelitske komunikacije nada prikupiti najmanje 75 milijardi dolara, uz procjenu vrijednosti kompanije od 1,75 bilijuna dolara.

Agencija piše da se IPO-a SpaceX-a općenito smatra jednom od najznačajnijih ponuda u novijoj povijesti, uz divove umjetne inteligencije OpenAI i Anthropic. Kaže i da se procjena vrijednosti tvrtke oslanja na SpaceX-ove dominantne tehnologije i tržišta koja još ne postoje - od misija na Mars do podatkovnih centara umjetne inteligencije u svemiru.

Pritom, analizira agencija, određivanje specifične ciljane cijene dionice u ovoj fazi je izuzetno neobično jer tvrtke koje planiraju izaći na burzu obično određuju raspon cijene prije razgovora s investitorima u nizu prezentacija koje se nazivaju 'roadshow', pri čemu SpaceX-ova turneja počinje u četvrtak.

Reuters je prethodno izvijestio da tvrtka razmatra da čak 30 posto ponude bude dostupno pojedinačnim investitorima. 'To je neobično velika maloprodajna tranša usmjerena na iskorištavanje kulta Elona Muska i proširenje vlasništva nad tvrtkom', zaključuje.