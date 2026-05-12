Moskva gradi svoj odgovor na Starlink. Krije li se tu opasniji cilj? Zanimljivo je i tko vodi projekt

Rassvet se odmah počeo uspoređivati sa Starlinkom, a on je tijekom rata u Ukrajini postao ključan alat za komunikaciju ukrajinskih snaga na bojištu. Pojavili su se i izvještaji da je Kijev uspijevao ometati komunikaciju pojedinih ruskih jedinica koje su koristile neovlaštene Starlinkove terminale.

Tvrtka Bureau 1440 objavila je da je riječ o prijelazu iz eksperimentalne faze u stvaranje operativne komunikacijske usluge, a cilj projekta je omogućiti širokopojasni internet brzinom do gigabita u sekundi uz latenciju do 70 milisekundi.

Sateliti su lansirani 23. ožujka s vojnog kozmodroma Pleseck pomoću rakete Sojuz-2.1B, čime je započela izgradnja mreže koja bi do 2030. godine trebala imati najmanje 300 satelita.

Putin: 'Veliki događaj'

Zbog toga dio analitičara smatra da Rusija ovim projektom pokušava izgraditi svoju satelitsku infrastrukturu neovisnu o Zapadu, koju bi mogli koristiti i civili i vojska.

Zanimljivo, lansiranje nije proveo Roscosmos nego rusko Ministarstvo obrane na vojnom kozmodromu Pleseck. Nekoliko dana nakon lansiranja ruski predsjednik Vladimir Putin nazvao je taj projekt 'velikim događajem' dok je direktor Roscosmosa Dmitrij Bakanov rekao da su na dan lansiranja zabilježeni pokušaji napada na kozmodrom.

'Kao i svi komunikacijski sateliti, i ovi imaju vojnu primjenu. S obzirom na učinkovitost Starlinka na bojištu, jasno je da će i Rassvet imati svoju vojnu ulogu', rekao je svemirski stručnjak Vitalij Egorov.

On upozorava da su terminali za Rassvet zasad znatno veći i teži od Starlinkovih, što bi moglo ograničiti praktičnu upotrebu sustava. Dodaje i da snažna uključenost ruskog Ministarstva obrane pokazuje koliko Moskva pridaje važnosti tom projektu.

Prema pisanju neovisnih ruskih medija, rusko Ministarstvo komunikacija već je osiguralo oko 100 milijardi rubalja (oko milijarda eura) za razvoj Rassveta, a sama kompanija trebala bi uložiti dodatnih 300 milijardi rubalja.

Premda ga uspoređuju sa Starlinkom, stručnjaci smatraju da je Rassvet po konceptu zapravo bliži sustavu OneWeb. Za razliku od Starlinka, koji već ima tisuće satelita, ruski projekt do kraja desetljeća planira dosegnuti njih oko 350 te se fokusirati na državne institucije, kompanije i udaljena područja Rusije.

Najveći izazov - masovna proizvodnja

Najveći izazov pritom neće biti samo lansiranje satelita nego njihova masovna proizvodnja. Egorov ističe da bi Rusija za ostvarenje svog cilja morala proizvoditi jedan do dva satelita tjedno, što ruska svemirska industrija nikada nije uspjela postići, a takav tempo dosad su uspjele održati samo kompanije Starlink i OneWeb.

Još jedan problem predstavljaju terminali. Dok ne postanu manji, jeftiniji i lakši za instalaciju, Rassvet će teško moći konkurirati Starlinku kao globalna komercijalna mreža.

Ruski sustav razlikuje se i po orbitalnoj konfiguraciji. Dok je Starlink prvenstveno usmjeren na gusto naseljena područja, Rassvet koristi gotovo polarnu orbitu s nagibom od 81,4 stupnja, što omogućuje pokrivanje praktički cijelog teritorija Rusije, uključujući Krim, Čukotku i arktička područja.

Ti se sateliti nalaze na visini od oko 800 kilometara iznad Zemlje dok Starlinkovi uglavnom lete na visini od oko 550 kilometara ili manjoj.

Brige vezane uz ovaj projekt rastu i zbog veza s ruskim sigurnosnim aparatom. Bureau 1440 osnovan je 2020. godine kao dio telekomunikacijske kompanije Megafon, a kasnije je uključen u holding Iks Holding. Prema pisanju neovisnog kanala Dožd, Iks Holding sudjeluje i u razvoju sustava za nadzor interneta i blokiranje online prometa, uključujući ograničavanje rada platformi poput WhatsAppa i Telegrama.

Moskva posljednjih godina povremeno blokira ili usporava internet i aplikacije za dopisivanje, službeno zbog sigurnosnih razloga i zaštite od ukrajinskih dronova, ali kritičari tvrde da se time istodobno ograničava pristup informacijama i gura građane prema državnom komunikacijskom sustavu Max jer vlastima omogućuje pristup korisničkim podacima.

Prema pisanju Dožda, jedan od vodećih ljudi Iks Holdinga je Sergej Koroljev, sin Borisa Koroljeva, zamjenika direktora ruske obavještajne službe, pa se nameće mišljenje da Rassvet nije samo komercijalni projekt, već dio šire strategije za digitalni suverenitet i moguće ratove koji će se voditi i u svemiru.