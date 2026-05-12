OpenAI daje europskim tvrtkama pristup svojim najnovijim modelima

Američka tehnološka tvrtka provodi program u okviru kojega omogućuje provjerenim kompanijama u strateškim sektorima, poput financijskih usluga, telekomunikacija, energetike i javne službe, pristup svojim naprednim modelima, uključujući precizne zaštitne mehanizme za obranu od kibernetičkih rizika.

Među kompanijama koje su dobile pristup našle su se i španjolska telekomunikacijska kompanija Telefonica, britanska tvrtka za sigurnosni softver i hardver Sophos te njemačka kompanija za financijske usluge Scalable Capital, objavio je OpenAI.

Potrebno je postići važnu ravnotežu između pristupa, korisnosti i sigurnosti dok umjetna inteligencija dobiva sve veće sposobnosti, izjavio je OpenAI-jev direktor za regiju EMEA Emmanuel Marill. 'Moramo blokirati opasne aktivnosti, a istovremeno osigurati da korisnici od povjerenja imaju alate koji su istinski korisni u zaštiti sustava, pronalasku osjetljivih točaka i brzom odgovoru na prijetnje', kazao je direktor u utorak.

Prošli mjesec OpenAI-jev konkurent Anthropic objavio je Mythos, model koji je značajno povisio rizike koje bankama i drugim kompanijama predstavljaju novi najnapredniji modeli umjetne inteligencije.

Sposobnosti programiranja na visokoj razini koje ti modeli imaju omogućuje im da na dosad neviđen način otkriju kibersigurnosne rizike i osmisle način na koji ih mogu iskoristiti, što je potpirilo strahovanja da će ih zlonamjerni akteri moći upotrebljavati za destabilizaciju banaka i drugih kompanija.

OpenAI ponudio je Europskoj komisiji otvoreni pristup kibersigurnosnim značajkama, objavio je Bruxelles u ponedjeljak, uz napomenu da Anthropic nije bio tako otvoren.

Bivši britanski ministar financija George Osborne, koji trenutačno predvodi inicijativu 'OpenAI za zemlje' američke kompanije, u ponedjeljak je poslao pismo objašnjenja Europskoj komisiji, istaknuvši da demokratizacija pristupa obrambenim alatima može osnažiti zajedničku zaštitu, poduprijeti javnu sigurnost i odražavati europske prioritete.

OpenAI u ponedjeljak je objavio da osniva novu kompaniju uz početnu investiciju vrijednu preko četiri milijarde dolara kako bi pomogao organizacijama u izgradnji i pokretanju sustava umjetne inteligencije, dodavši i da će kupiti savjetodavnu kompaniju za umjetnu inteligenciju Tomoro radi brzog širenja poslovne jedinice.