SpaceX u tajnoj misiji za američku vladu: Prijenos prekinut čim je raketa sletjela

U službenoj objavi agencije stoji da NRO 'modernizira svoju arhitekturu u svemiru i na terenu, pružajući više mogućnosti uz povećanu otpornost' . Dodali su i da će 'veći broj satelita - velikih i malih, vladinih i komercijalnih, u više orbita - isporučiti više signala nego što je dostupno danas'.

Misija nazvana NROL-172 bila je 13. po redu za Nacionalni izviđački ured (NRO) i sadržavala je seriju špijunskih satelita za američku vladu. Naime NRO upravlja flotom američkih špijunskih satelita koju naziva 'proliferiranom arhitekturom'.

Ono što se zna o samim satelitima jest da su ih izgradili SpaceX i Northrop Grumman. I to je to. NRO nije objavio ni što točno ti sateliti rade, gdje orbitiraju ili koliko ih je dosad lansirano. Iako je SpaceX uživo prenosio lansiranje, na zahtjev NRO-a prijenos je okončan čim je buster rakete sretno sletio na Zemlju, tako da su točna visina i položaj satelita ostali tajni.

U službenom priopćenju NRO-a stoji da 'proliferirana arhitektura, uz ostale ISR sustave, podržava višestruke misije u obavještajnim i vojnim zajednicama (DoW), uključujući misiju indikatora pokretnih ciljeva na zemlji kao dio DoW-ove svemirske arhitekture za detekciju i ciljanje'.

'NRO ima najnapredniju i najsposobniju vladinu konstelaciju koju je naša nacija ikada isporučila sa stotinama satelita koji su sada u orbiti', ističu u objavi te dodaju da su dodatna lansiranja planirana sve do 2029. godine 'kako bi se osigurali održiv rast i inovacije'.

Na kraju ističu da uspješno zadovoljavaju potrebe 'američkih obavještajnih, vojnih, civilnih i savezničkih partnera' te da su 'svjetski lider u jedinstvenim obavještajnim, nadzornim i izviđačkim sustavima'. 'NRO-ovi sustavi sljedeće generacije pomoći će osigurati da se pravi podaci dostave pravom korisniku u pravo vrijeme, brže nego ikad prije', zaključuju na kraju bez ikakvih konkretnijih informacija.