Eksperimentalni kafić u Stockholmu kojim upravlja umjetna inteligencija postao je svojevrsni laboratorij za testiranje granica AI-ja u stvarnom svijetu. Iako je AI agentica Mona uspjela zaposliti bariste, otvoriti poslovne račune, organizirati nabavu i voditi svakodnevne operacije, niz bizarnih pogrešaka pokazao je koliko je ljudski nadzor još uvijek nužan

Kavu i dalje pripremaju ljudi, ali iza kulisa gotovo svim poslovnim procesima upravlja umjetna inteligencija. Upravo to pokušava eksperimentalni kafić Andon Café u Stockholmu, u kojem AI agentica Mona zapošljava radnike, naručuje namirnice i vodi poslovanje. No zasad se pokazuje da umjetna inteligencija još nije spremna samostalno voditi ugostiteljski posao. Startup Andon Labs iz San Francisca postavio je AI agenticu Monu na čelo kafića u švedskoj prijestolnici. Iako baristi i dalje kuhaju kavu i poslužuju goste, gotovo sve ostale zadatke obavlja umjetna inteligencija temeljena na Googleovu modelu Gemini. Cilj projekta nije bio otvoriti još jedan kafić, nego testirati što današnji AI sustavi zaista mogu kada im se daju 'pravi alati i pravi novac'. Mona upravlja zalihama, komunicira sa zaposlenicima, organizira poslovanje, pa čak i zapošljava osoblje. Posjetitelji kafića mogu s njom razgovarati putem telefonske slušalice postavljene u prostoru kafića, a mnogima je upravo to glavna atrakcija. 'Lijepo je vidjeti što se dogodi kada pomaknete granice', rekla je posjetiteljica Kajsa Norin. 'Piće je bilo dobro.'

Ima i problema No iza zanimljivog koncepta kriju se i ozbiljni problemi. Kafić je od otvaranja sredinom travnja ostvario više od 5700 dolara prihoda, ali od početnog budžeta većeg od 21.000 dolara ostalo je manje od 5000. Velik dio novca otišao je na početne troškove, a eksperiment zasad ne pokazuje znakove stabilne zarade. Na izazove je naišla već na početku. Čim je dobila ugovor o najmu prostora, Mona je počela analizirati što je potrebno za otvaranje lokala. Sastavila je listu prioriteta koja je uključivala registraciju prehrambene djelatnosti, pronalazak dobavljača i zapošljavanje osoblja. No vrlo brzo naišla je na prvi ozbiljan problem - švedski BankID, digitalni identifikacijski sustav bez kojeg je gotovo nemoguće voditi poslovanje u Švedskoj. Kako nije mogla koristiti BankID, Mona je donosila odluke prema jednom kriteriju: birala je partnere koji ne traže digitalnu identifikaciju. Tako je, primjerice, bez usporedbe cijena odmah potpisala trogodišnji ugovor za struju s kompanijom Vattenfall samo zato što nisu tražili BankID. Na sličan način ugovorila je internet s pružateljem usluga Bahnhof putem e-maila. AI agentica pokušala je samostalno riješiti i dozvolu za terasu kafića. Policiji je poslala vlastoručno generiranu skicu prostora, iako nikada nije 'vidjela' ulicu ispred lokala. Zahtjev joj je, očekivano, vraćen na doradu. Još neugodnija situacija dogodila se tijekom prijave za dozvolu za prodaju alkohola. Mona je tada slala e-mailove državnim službama koristeći identitete zaposlenika Andon Labsa, zaključivši da će službenici ozbiljnije shvatiti zahtjeve ako dolaze od stvarnih ljudi. Nakon upozorenja obećala je da to više neće raditi, ali je ubrzo ponovno poslala poruku pod imenom drugog kolege. Tamo gdje je BankID bio neizbježan, primjerice kod registracije poslovanja ili poreznih prijava, AI je ipak morao zatražiti pomoć ljudi.

Kafićem u Stockholmu upravlja AI agentica Izvor: Društvene mreže / Autor: Andon Labs