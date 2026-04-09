Uz Xiaomi pametne uređaje proljetni reset može biti jednostavniji no ikad prije. Evo detalja

Kako dani postaju sve dulji, a vrijeme ugodnije, proljeće instinktivno vezujemo uz ideju novih početaka. Naime, nakon sporijih, zatvorenih zimskih mjeseci, proljeće dolazi kao svojevrsni reset. Vrijeme kada se priroda obnavlja, a s njom i naša potreba za promjenom
Pa ipak, prvi topliji dani u godini u pravilu dolaze i s novim popisom obaveza. Od generalnog čišćenja doma, podova koji zovu na usisavanje i pranje, ormara koji traže reorganizaciju i vječnog pitanja što kuhati nakon dugog radnog dana. Proljeće se kao godišnje doba često romantizira kao vrijeme novih početaka, ali u praksi nerijetko izgleda kao još jedan pokušaj da uhvatimo korak s vlastitim tempom života.
No, takva promjena ne mora nužno značiti velike rezove i brojne nove obaveze na beskrajnim to-do listama, samo ako tomu odlučimo pristupiti na pametniji način. Naime, kako u nama raste želja za uravnoteženim i organiziranijim životom, onom u kojemu ima prostora za male užitke i manje stresa, važno je znati pronaći vrijeme za sebe. I napose, učiniti da to vrijeme radi za nas.
Tehnologija radi u našu korist
Upravo u tom trenutku na scenu stupa pametna tehnologija. Tihi saveznik svakodnevice koji neće služiti tek kao distrakcija, nego će u potpunosti raditi u našu korist. Naime, sa sveopćim napretkom tehnologije, ideja pametnog doma više nije rezervirana za futurističke scenarije, već postaje praktičan alat koji preuzima dio rutinskih zadataka i time rasterećuje naš svakodnevni tempo.
Umjesto da proljetno “pospremanje života” znači još više obaveza, tehnologija danas omogućuje upravo suprotno: da dio tih zadataka odradimo bez da im aktivno posvećujemo vrijeme. Dok smo na poslu, u šetnji ili na kavi, dom može funkcionirati paralelno, održavati čistoću, pripremati obroke ili jednostavno biti organiziraniji no inače.
U tom kontekstu, koncept pametnog života sve se više nameće kao logičan odgovor na užurbanu svakodnevicu. Riječ je o pristupu u kojem uređaji nisu sami sebi svrha, već su povezani u sustav koji se prilagođava korisniku i njegovim navikama. Upravo tu svoju prednost gradi Xiaomi, razvijajući ekosustav u kojem različiti uređaji komuniciraju međusobno i mogu se jednostavno kontrolirati putem jedne aplikacije, Mi Home, bez obzira na njihovu međusobnu udaljenost.
Stan se čisti dok pijemo kavu
Držeći mobitel ili tablet u ruci, sjedeći na kavi na suncu možemo kontrolirati apsolutno sve Jednim dodirom zaslona, dok sjedimo na kavi ili čekamo sastanak, možemo pokrenuti Xiaomijev robotski usisavač S40 Pro koji će u međuvremenu odraditi čišćenje prostora, tako da nas po povratku dočeka uredan dom bez uloženog vremena i truda.
Zahvaljujući snažnom usisu do 15.000 Pa, proširenim četkicama koje dosežu i najzahtjevnije kutove te velikom kapacitetu spremnika, bez problema pokriva i veće površine, što ga čini posebno praktičnim rješenjem i za kućanstva s kućnim ljubimcima.
Dok ispijamo kavu usisavač će očistiti prostor do 180 kvadrata bez punjenja baterije i nadopune vode zbog velike zapremnine - 430mL za prašinu i 310mL za vodu.
Pripremamo večeru već na putu do doma
Slična logika vrijedi i za kuhinju. Dok smo još na putu do doma s posla, putem Mi Home aplikacije moguće je uključiti Xiaomi Air Fryer 6.5L i pripremiti obrok koji nas čeka gotovo spreman čim uđemo kroz vrata.
S kapacitetom od 6,5 litara, dovoljno velikim čak i za pripremu cijelog pileta, lako se prilagođava i svakodnevnim i kompliciranijim proljetnim jelima.
Osim toga, Xiaomi Air Fryer 6.5L brine se o zdravom načinu prehrane pa će stoga hrana biti pripremljena sa 88.3% manje masnoće.
Dodatna prednost krije se u mogućnosti planiranja: putem aplikacije moguće je unaprijed, čak i do 24 sata ranije, postaviti točno vrijeme pripreme. To znači da se obrok ne prilagođava našem dolasku kući, nego nas čeka spreman u trenutku kada nam najviše odgovara. U tom jednostavnom pomaku, od improvizacije prema planiranju, proljetni dani zadržavaju svoju lakoću i izvan samog doma.
