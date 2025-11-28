Utjecaj, zarada ili oboje: Što pogoni ljude na X-u koji podržavaju Trumpa iz inozemstva?

Vještiji korisnici društvenih mreža u siromašnijim dijelovima svijeta mogu se dobro okoristiti šireći dezinformacije i potičući bijes. No, njihove ideje također uspiju naći put do vrhova politike

Kada je X predstavio novu značajku koja otkriva lokacije popularnih korisničkih računa, cilj je bio povećati transparentnost i suzbiti dezinformacije. Rezultat je, međutim, bio niz međusobnih optužbi jer su se korisnici okrenuli jedni protiv drugih, bijesni zbog toga što deseci popularnih računa koji podržavaju američkog predsjednika Donalda Trumpa potječu iz inozemstva. Novu značajku pustio je u pogon voditelj proizvoda X-a Nikita Bier, koji ju je nazvao prvim korakom u 'osiguranju integriteta globalnog gradskog trga'. Od tada su brojne visoko angažirane račune koji stalno objavljuju o američkoj politici 'razotkrili' drugi korisnici. Utvrđeno je kako se račun obožavatelja Ivanke Trump koji objavljuje o ilegalnoj imigraciji u SAD nalazi u Nigeriji. MAGAStorm, koji širi teorije zavjere o pokušaju atentata na Trumpa, lociran je u istočnoj Europi, a AmericanVoice, koji objavljuje antiislamski sadržaj, u Indiji. Korisnici su primijetili kako velik udio ovih potencijalno obmanjujućih računa - od kojih mnogi tvrde kako su u Americi - djeluje iz Azije. Stručnjaci se ne slažu oko toga jesu li to možda državne kampanje utjecaja ili oportunisti koji pokušavaju brzo zaraditi.

Kampanje utjecaja Centre for Information Resillience (CIR) otkrio je 2024. godine kako se mreža računa na X-u predstavlja kao mlade Amerikanke, kradući slike od europskih influencerica kako bi pojačale svoj kredibilitet. Često su te slike montirane kako bi uključivale pro-Trump kape i odjeću. Nova značajka lokacije na X-u omogućila je Benjaminu Stricku, koji je vodio izvornu istragu, potvrđivanje kako se gotovo svi ovi računi koji se predstavljaju kao žene koje 'neovisno podržavaju Trumpa' nalaze u Tajlandu. Strick je primijetio kako su, iako obećavaju kako će 'slijediti domoljube' i 'stati uz Trumpa', ovi računi često objavljivali i antiislamski sadržaj. U izvješću je CIR otkrio kako su ovi računi iskorištavali 'postojeće društvene napetosti' nastojeći širiti dezinformacije. Strahovi kako strani akteri koriste društvene mreže radi utjecaja na američke birače dosegli su vrhunac u mjesecima nakon Trumpove izborne pobjede nad Hillary Clinton 2016. godine. Obavještajna procjena sljedeće godine detaljno je opisala korake koje je ruska država poduzela kako bi podržala Trumpa koristeći farme botova. U godinama koje su uslijedile, stručnjaci su upozoravali kako kampanje stranog utjecaja postaju sofisticiranije. Ali, kako je američka politika postala podijeljenija, a birači izoliraniji, čini se kako su ta upozorenja zaboravljena.