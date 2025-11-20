TikTok uvodi nove značajke za tinejdžere

Tvrtka navodi da su promjene usmjerene na tinejdžere koji, prema istraživanju iz 2022. godine, čine više od polovice njezine publike. Korisnici mogu osvajati značke ako izbjegavaju aplikaciju noću, u to vrijeme koriste alat za meditaciju, ostaju unutar dnevnog limita, provjeravaju svoj tjedni pregled korištenja te potiču druge da sudjeluju u tome.

TikTok kaže da se dizajn nagrada oslanjao na akademska istraživanja koja sugeriraju da pretjerano stroge kontrole mogu djelovati 'kazneno' i biti manje učinkovite kod tinejdžera. Ažuriranje zamjenjuje dosadašnje kontrole vremena korištenja i uvodi dodatne alate za dobrobit, poput upitnika za vođenje dnevnika, generatora jednostavnih zvukova i vježbi disanja.

Tvrtka već ima alat za meditaciju koji se tinejdžerima automatski aktivira u 22 sata, uz pedesetak unaprijed postavljenih sigurnosnih i postavki vezanih uz privatnost.

Također navode rezultate anketa prema kojima korisnici TikToka pokazuju veću sklonost meditaciji i mindfulnessu nego oni koji ne koriste aplikaciju. Poveznice na nove alate pojavit će se kada korisnik dosegne svoj dnevni limit ili tijekom aktivnog noćnog odmora. TikTok će te značajke promovirati uz pomoć kreatora na platformi, piše Euronews.