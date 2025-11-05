Australija od prosinca uvodi zabranu društvenih mreža za mlađe od 16, širi se popis platformi. Europa budno prati

Od 10. prosinca Australija će uvesti potpunu zabranu otvaranja računa na društvenim mrežama za djecu mlađu od 16 godina, a popisu platformi obuhvaćenih novim pravilom sada su se pridružili Reddit i Kick, objavila je ministrica komunikacija Anika Wells
Reddit i Kick tako se pridružuju najvećim platformama - Facebooku, Instagramu, Snapchatu, Threadsu, TikToku, X-u i YouTubeu - koje će od prosinca morati zgasiti račune korisnika mlađih od 16 godina ili se u protivnom suočiti s kaznama do 50 milijuna australskih dolara (oko 28,3 milijuna eura).
'Sastali smo se s predstavnicima platformi kako bismo im jasno dali do znanja da više nema opravdanja za nepoštivanje zakona', rekla je Wells novinarima u Canberri. 'Tehnologije koje koriste za precizno ciljano oglašavanje djeci sada mogu upotrijebiti za njihovu zaštitu', dodala je, prenosi Euronews.
Provedbu zabrane nadgledat će australska povjerenica za internetsku sigurnost Julie Inman Grant, koja je najavila da će se popis društvenih mreža na koje se zakon odnosi proširivati kako se pojavljuju nove platforme. Prema objašnjenju vlade, kriterij za uključivanje na popis jest da je 'primarna ili značajna svrha platforme omogućavanje online društvene interakcije'.
Inman Grant najavila je i istraživanje učinaka zabrane u suradnji s akademskom zajednicom, od promjena u navikama spavanja i društvenim interakcijama djece do mogućeg povećanja fizičke aktivnosti. 'Promatrat ćemo i neželjene posljedice, kako bi druge zemlje mogle učiti iz australskog iskustva', rekla je.
Pohvale iz Europe, ali i kritike
Australski model već privlači pozornost drugih zemalja. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u rujnu je na forumu Ujedinjenih naroda u New Yorku izjavila da ju je 'inspirirao australski pristup' te ga nazvala 'mjerom zdravog razuma'. Slično je reagirala i danska veleposlanica u Australiji Ingrid Dahl-Madsen, kazavši da će njezina vlada 'pažljivo pratiti australski primjer' u zaštiti djece od štetnih utjecaja društvenih mreža.
No kritičari upozoravaju da bi zakon mogao imati šire posljedice po privatnost svih korisnika, jer će svi morati dokazivati da su stariji od 16 godina.
'Ograničenje dobi zahtijeva provjeru identiteta, što može otvoriti vrata prikupljanju još više osobnih podataka', upozoravaju stručnjaci za digitalna prava. Ministrica Wells poručila je da će vlada 'nastojati zadržati korisničke podatke što je moguće privatnijima'.
Više od 140 australskih i međunarodnih znanstvenika potpisalo je otvoreno pismo premijeru Anthonyju Albaneseu, u kojem upozoravaju da je zabrana pristupa djeci 'pregrub instrument koji ne rješava stvarne rizike digitalnog okruženja'. Umjesto zabrana, stručnjaci predlažu ulaganja u digitalnu pismenost, roditeljski nadzor i transparentnije algoritme koji bi smanjili izloženost djece štetnim sadržajima.