Australija od prosinca uvodi zabranu društvenih mreža za mlađe od 16, širi se popis platformi. Europa budno prati

Reddit i Kick tako se pridružuju najvećim platformama - Facebooku, Instagramu, Snapchatu, Threadsu, TikToku, X-u i YouTubeu - koje će od prosinca morati zgasiti račune korisnika mlađih od 16 godina ili se u protivnom suočiti s kaznama do 50 milijuna australskih dolara (oko 28,3 milijuna eura).

'Sastali smo se s predstavnicima platformi kako bismo im jasno dali do znanja da više nema opravdanja za nepoštivanje zakona', rekla je Wells novinarima u Canberri. 'Tehnologije koje koriste za precizno ciljano oglašavanje djeci sada mogu upotrijebiti za njihovu zaštitu', dodala je, prenosi Euronews.

Provedbu zabrane nadgledat će australska povjerenica za internetsku sigurnost Julie Inman Grant, koja je najavila da će se popis društvenih mreža na koje se zakon odnosi proširivati kako se pojavljuju nove platforme. Prema objašnjenju vlade, kriterij za uključivanje na popis jest da je 'primarna ili značajna svrha platforme omogućavanje online društvene interakcije'.

Inman Grant najavila je i istraživanje učinaka zabrane u suradnji s akademskom zajednicom, od promjena u navikama spavanja i društvenim interakcijama djece do mogućeg povećanja fizičke aktivnosti. 'Promatrat ćemo i neželjene posljedice, kako bi druge zemlje mogle učiti iz australskog iskustva', rekla je.