Facebook uskoro gasi značajku koju koristimo već više od 15 godina

Damir Rukavina

11.11.2025 u 13:14

Izvor: Profimedia / Autor: imago stock&people / imago stock&people / Profimedia
Sljedeće godine doći će kraj za dva Facebookova vanjska društvena dodatka. Dugmad 'Like' i 'Share' na platformi za web stranice trećih strana se ukidaju

Facebook će 10. veljače 2026. godine ugasiti svoje vanjske dodatke za dugmad Like i Share. Podrška za te alate prestat će 10. veljače 2026., a vlasnici web stranica neće morati poduzimati nikakve posebne korake. Pluginovi će postati nevidljivi elementi na stranicama koje ih nisu ručno uklonile.

Dobra vijest za administratore i developere web mjesta glasi da ne trebaju poduzimati nikakve radnje. Ova promjena ipak ne znači kraj lajkanja na samom Facebooku – korisnici će i dalje moći reagirati na objave, fotografije i videe kao i prije.

Izvor: Profimedia / Autor: IndianSummer / Alamy / Profimedia

Završetak podrške za plugin kraj je jedne ere za Metu i Facebook. Eksterni Like i Share predstavljeni su 2010. godine, a promovirani su kao 'način na koji se može stvoriti dodatni promet kroz tu društvenu mrežu'.

Like i Share omogućili su tako medijima i brendovima da pomoću Facebooka privuku promet, šire doseg i potiču angažman korisnika, no iz Mete navode da je njihova upotreba s godinama drastično pala, 'kako se mijenjao digitalni ekosustav'.

Facebook je u to vrijeme, podsjetimo, bio jedan od najčešćih načina konzumacije internetskih članaka. Danas je ova društvena mreža manje utjecajan dio mreže, a Meta se bavi drugim, puno unosnijim poslovnim operacijama, piše Engadget.

