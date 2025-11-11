Facebook uskoro gasi značajku koju koristimo već više od 15 godina

Facebook će 10. veljače 2026. godine ugasiti svoje vanjske dodatke za dugmad Like i Share. Podrška za te alate prestat će 10. veljače 2026., a vlasnici web stranica neće morati poduzimati nikakve posebne korake. Pluginovi će postati nevidljivi elementi na stranicama koje ih nisu ručno uklonile.

Dobra vijest za administratore i developere web mjesta glasi da ne trebaju poduzimati nikakve radnje. Ova promjena ipak ne znači kraj lajkanja na samom Facebooku – korisnici će i dalje moći reagirati na objave, fotografije i videe kao i prije.