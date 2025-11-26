EP predstavio nacrt: Koja će biti minimalna dob za pristup društvenim mrežama?

Rezoluciju je podržalo 483 zastupnika, protiv nje glasalo 92, uz 86 suzdržanih. Ona predviđa zabranu pristupa digitalnim platformama, servisima za dijeljenje videa i tzv. AI pratiteljima bez roditeljskog pristanka za mlađe korisnike, kao i potpunu zabranu za djecu ispod najniže dobne kategorije.

Prema nacrtu objavljenom u listopadu, rezolucija traži 'utvrđivanje usklađene europske digitalne dobne granice od 16 godina, kao zadane dobi ispod koje pristup društvenim mrežama ne bi trebao biti dopušten , osim ako roditelji ili skrbnici izričito ne odobre pristup djetetu'.

Dokument također predviđa usklađenu digitalnu dobnu granicu od 13 godina - ispod koje maloljetnici uopće ne bi smjeli pristupati društvenim mrežama - te dobnu granicu od 13 godina za pristup digitalnim platformama i takozvanim 'AI pratiteljima'.

Rezolucija Europskog parlamenta nije pravno obvezujuća i ne utvrđuje konkretne politike, ali signalizira jasnu političku volju zastupnika uoči budućih zakonodavnih prijedloga Europske komisije.

Poziv stiže u trenutku u kojem Australija najavljuje globalno prvi potpuni pristupni prag za mlađe od 16 godina, a slične poteze razmatraju i Danska te Malezija. Francuski predsjednik Emmanuel Macron već je ranije zagovarao uvođenje europske regulacije koja bi zabranila korištenje društvenih mreža za mlađe tinejdžere, iako bi provedba ovisila o državama članicama koje same određuju dobne granice.

'Nalazimo se usred eksperimenta nad našom djecom'

Autorica rezolucije, danska zastupnica Christel Schaldemose, poručila je da američke i kineske platforme imaju gotovo potpunu kontrolu nad pažnjom djece – i to bez ikakvog pravog nadzora. 'To uključuje Elona Muska, Marka Zuckerberga, ali i kinesku Komunističku partiju i njihove tehnološke posrednike na TikToku', rekla je Schaldemose, piše Reuters.

Utjecaj društvenih mreža na mentalno zdravlje i sigurnost djece sve je veća globalna briga, a više kompanija - među njima TikTok, Snapchat, Google i Meta - suočeno je s tužbama u SAD-u zbog optužbi da doprinose porastu anksioznosti, depresije i ovisničkih obrazaca kod mladih korisnika.

Parlament traži i zabranu 'loot boxova', virtualnih predmeta koji se osvajaju ili kupuju pravim novcem, kao i ukidanje algoritama koji djeci serviraju sadržaje na temelju angažmana. Uz to, želi se uvesti zakonodavni okvir koji bi platforme obvezao na dizajn sadržaja primjeren dobi.

'Ovim izvješćem konačno podvlačimo crtu. Jasno poručujemo platformama: 'Vaše usluge nisu dizajnirane za djecu i ovaj eksperiment ovdje završava'', zaključila je Schaldemose.