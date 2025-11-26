nevjerojatno

Vatreni je napravio jednu od najtežih grešaka posljednjih sezona u LP! Pogledajte neshvatljiv potez

S.Č.

26.11.2025 u 21:43

Kotarski
Kotarski Izvor: Screenshot / Autor: Screenshot Arena
Bionic
Reading

Prvu ovosezonsku pobjedu u Ligi prvaka upisao je danski prvak FC Kopenhagen koji je pred svojim navijačima pobijedio Kairat s 3:2. Kairat i dalje ostaje bez pobjede, s jednim remijem i četiri poraza.

Copenhagen je imao mirnih 3:0 i utakmica je praktički bila riješena. Igrala se 80. minuta kad je Kotarski napravio rijetko viđenu glupost.

Lopta je bila kod njega, igrača Kairata nije bilo blizu, a on je neobjašnjivo čekao i otezao, a onda se Satpaev zaletio prema njemu, uzeo mu loptu i ni kriv ni dužan zabio za 1:3.

UEFA CHAMPIONS LEAGUE (5.kolo) Copenhagen - Kairat 3:2 | 26.11.2025. Izvor: Licencirane fotografije / Autor: YouTube

Šokirana danska momčad je već dobivenu utakmicu dovela u pitanje kad je Baybek zabio za 2:3 u 90. minuti. Ipak, srećom po Dance, više nije bilo vremena za epski preokret. 

Dominik Kotarski zaista nema sreće u Ligi prvaka. Nakon što je zaradio mizernu ocjenu 4,6 u trećem kolu protiv Borussije (2:4) i nakon što je u četvrtoj rundi katastrofalno griješio protiv Tottenhama (0:4), večeras je pritiv Kairata napravio  jednu od najvećih golmanskih grešaka ove sezone u Ligi prvaka.

