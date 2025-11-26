Vatreni je napravio jednu od najtežih grešaka posljednjih sezona u LP! Pogledajte neshvatljiv potez

Copenhagen je imao mirnih 3:0 i utakmica je praktički bila riješena. Igrala se 80. minuta kad je Kotarski napravio rijetko viđenu glupost.

Lopta je bila kod njega, igrača Kairata nije bilo blizu, a on je neobjašnjivo čekao i otezao, a onda se Satpaev zaletio prema njemu, uzeo mu loptu i ni kriv ni dužan zabio za 1:3.

Šokirana danska momčad je već dobivenu utakmicu dovela u pitanje kad je Baybek zabio za 2:3 u 90. minuti. Ipak, srećom po Dance, više nije bilo vremena za epski preokret.

Dominik Kotarski zaista nema sreće u Ligi prvaka. Nakon što je zaradio mizernu ocjenu 4,6 u trećem kolu protiv Borussije (2:4) i nakon što je u četvrtoj rundi katastrofalno griješio protiv Tottenhama (0:4), večeras je pritiv Kairata napravio jednu od najvećih golmanskih grešaka ove sezone u Ligi prvaka.