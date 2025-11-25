NEOČEKIVANO OTKRIĆE

Nova opcija na X-u razotkrila MAGA-ine influencere: Zapravo su u Rusiji, Pakistanu, Nigeriji...?

Miroslav Wranka

25.11.2025 u 10:44

Izvor: EPA / Autor: Tolga Akmen
Uvođenje nove značajke lokacije na društvenoj mreži Elona Muska, X-u, otkrilo je da deseci računa s oznakom MAGA zapravo imaju sjedište izvan SAD-a

Korisnici su brzo uočili da se nekoliko desničarskih influencerskih računa, koji se predstavljaju kao američki, zapravo nalazi u državama poput Rusije, Pakistana i Nigerije. Ubrzo nakon pokretanja nove značajke About This Account iz X-a su priznali da postoji 'nekoliko nedostataka' i obećali ih ispraviti.

Alat nudi informacije o tome gdje se račun nalazi pa sada svatko može vidjeti državu ili regiju korisnika kucne li na datum registracije. Također pokazuje koliko je često račun mijenjao korisničko ime, kao i kako je preuzeta X-ova aplikacija.

X je objavio da je nova značajka 'važan prvi korak u osiguranju integriteta globalnog gradskog trga' poboljšanjem transparentnosti i omogućavanjem provjere autentičnosti sadržaja. Čini se tako da se istaknuti račun koji koristi nadimak MAGA Nation, s gotovo 400 tisuća pratitelja, nalazi u istočnoj Europi. Drugi račun, s korisničkim imenom UltraMAGA Trump 2028, nalazi se pak u Nigeriji. Račun je od tada suspendiran.

Problemi s ovom značajkom mogli su nastati zbog korištenja alata poput virtualnih privatnih mreža (VPN-ova) jer lažiraju lokaciju uređaja.

Korisnici su također primijetili da je nekoliko istaknutih računa prikazivalo pogrešne podatke. Tako je, primjerice, ispalo da američka internetska zvijezda Hank Green živi u Japanu, a proizvođač softvera Avid Pro Tools, sa sjedištem u Massachusettsu, da je smješten u Španjolskoj.

Ubrzo nakon pokretanja X je uklonio zemlju registracije korisničkih profila jer podaci 'nisu 100 posto' točni za stare račune, piše Independent.

