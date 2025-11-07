Ovdje više nema TikToka i Instagrama za mlađe od 15: 'Rastu na dobrobiti naše djece'

Ovaj potez slijedi nakon što je premijerka Mette Frederiksen u svom govoru u parlamentu u listopadu pozvala da se djeci ograniči korištenje društvenih mreža zbog zabrinutosti za mentalno zdravlje mladih.

"Takozvane društvene mreže rastu na krađi vremena, djetinjstvu i dobrobiti naše djece, a mi tome sada stajemo na kraj", rekla je ministrica digitalizacije Caroline Stage Olsen.