Ovdje više nema TikToka i Instagrama za mlađe od 15: 'Rastu na dobrobiti naše djece'

M.Da./Hina

07.11.2025 u 18:46

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: - / Wavebreak / Profimedia
Danska će zabraniti korištenje društvenih mreža mlađima od 15 godina, priopćila je u petak danska vlada, ali će roditelji moći dati pristanak djeci s navršenih 13 godina za pristup određenim platformama

Ovaj potez slijedi nakon što je premijerka Mette Frederiksen u svom govoru u parlamentu u listopadu pozvala da se djeci ograniči korištenje društvenih mreža zbog zabrinutosti za mentalno zdravlje mladih.

"Takozvane društvene mreže rastu na krađi vremena, djetinjstvu i dobrobiti naše djece, a mi tome sada stajemo na kraj", rekla je ministrica digitalizacije Caroline Stage Olsen.

Većina stranaka u parlamentu najavila je da će podržati plan uoči službenog glasanja. Djeca u Danskoj najčešće koriste Snapchat, YouTube, Instagram i TikTok, rekla je vlada.

Prema analizi danskog tijela za zaštitu tržišnog natjecanja i potrošača iz veljače ove godine, mladi u toj nordijskoj zemlji u prosjeku provode 2 sata i 40 minuta dnevno na društvenim mrežama. Danska slijedi primjer Australije koja je prošle godine uvela zabranu društvenih mreža mlađima od 16 godina.

