NASA objavila prvu epizodu serijala o ključnoj misiji: Ovako izgleda povratak ljudi prema Mjesecu

S obzirom na to da će se prvo NASA-ino lansiranje prema Mjesecu u posljednjih pet desetljeća vjerojatno odviti već za nekoliko mjeseci, američka svemirska agencija objavila je prvu epizodu nove emisije posvećene tom dugo očekivanom pothvatu.

Emisija pod nazivom 'Moonbound - Charting The Course' donosi detaljan uvid u pripreme za desetodnevnu misiju Artemis II, tijekom koje će četvero astronauta obići Mjesec i vratiti se na Zemlju. Riječ je o prvoj misiji s posadom u sklopu programa Artemis, a ujedno prvom letu s ljudskom posadom za raketu Space Launch System (SLS) i svemirsku letjelicu Orion. Epizodu možete pogledati na poveznici.

NASA ovom misijom želi potvrditi spremnost ključnih sustava prije sljedeće faze programa koja uključuje slijetanje ljudi na Mjesec u okviru misije Artemis III, potencijalno već 2027. godine. Raketa i letjelica prvi su put testirane tijekom misije Artemis I 2022. godine, koja je završila uspješno, ali bez posade.

U videu John Honeycutt, predsjednik tima za upravljanje misijom, ističe da se let s posadom više ne može smatrati probnim. Naglašava kako se očekuje da Artemis II bude jednako uspješna, ako ne i uspješnija od prethodne misije bez posade.