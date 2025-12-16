NASA objavila prvu epizodu serijala o ključnoj misiji: Ovako izgleda povratak ljudi prema Mjesecu

Moonbound - Charting the Course detaljno opisuje pripreme za impresivnu desetodnevnu svemirsku misiju
S obzirom na to da će se prvo NASA-ino lansiranje prema Mjesecu u posljednjih pet desetljeća vjerojatno odviti već za nekoliko mjeseci, američka svemirska agencija objavila je prvu epizodu nove emisije posvećene tom dugo očekivanom pothvatu.
Emisija pod nazivom 'Moonbound - Charting The Course' donosi detaljan uvid u pripreme za desetodnevnu misiju Artemis II, tijekom koje će četvero astronauta obići Mjesec i vratiti se na Zemlju. Riječ je o prvoj misiji s posadom u sklopu programa Artemis, a ujedno prvom letu s ljudskom posadom za raketu Space Launch System (SLS) i svemirsku letjelicu Orion. Epizodu možete pogledati na poveznici.
NASA ovom misijom želi potvrditi spremnost ključnih sustava prije sljedeće faze programa koja uključuje slijetanje ljudi na Mjesec u okviru misije Artemis III, potencijalno već 2027. godine. Raketa i letjelica prvi su put testirane tijekom misije Artemis I 2022. godine, koja je završila uspješno, ali bez posade.
U videu John Honeycutt, predsjednik tima za upravljanje misijom, ističe da se let s posadom više ne može smatrati probnim. Naglašava kako se očekuje da Artemis II bude jednako uspješna, ako ne i uspješnija od prethodne misije bez posade.
U dijelu emisije detaljno se prikazuje planirani tijek misije, od lansiranja iz Svemirskog centra Kennedy, preko prolaska oko Mjeseca, do povratka i slijetanja u ocean. Nakon nekoliko dana provjera sustava u eliptičnoj orbiti oko Zemlje, tijekom kojih će se Orion testirati i u ručnom načinu upravljanja, posada će krenuti prema Mjesecu i proći na udaljenosti od oko 5300 kilometara od njegove površine.
Jeff Radigan, glavni direktor leta za Artemis II, u emisiji navodi da će letjelica biti zakrenuta kako bi astronauti imali najbolji pogled na Mjesec u posljednjih 50 godina. Ističe i važnost snimanja te provjere rada sustava na udaljenijoj strani tog satelita, a ona je inače izvan izravne komunikacije sa Zemljom.
Misija će završiti povratkom u atmosferu velikom brzinom i slijetanjem u ocean, što se smatra jednim od najkritičnijih dijelova leta. Tijekom misije Artemis I uočeni su određeni problemi s toplinskim štitom Oriona, a NASA ih je u međuvremenu nastojala riješiti.
Dugoročno gledano, NASA planira koristiti program Artemis kao temelj za uspostavu trajne ljudske prisutnosti na Mjesecu. Iskustva i tehnologije razvijene tijekom tih misija trebale bi poslužiti i kao priprema za prvi let ljudi prema Marsu, piše Digital Trends.