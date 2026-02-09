Umjetna inteligencija ulazi u škole, klinci kažu da je zabavno: 'Mora tako biti, ali...'

Ove školske godine kao eksperiment, a od sljedeće u svim srednjim školama, đaci će učiti o umjetnoj inteligenciji. Novi, fakultativni predmet trebao bi mlade naučiti kako koristiti umjetnu inteligenciju, ali i kako o njoj promišljati
Umjetna inteligencija. Iako je taj pojam široko rasprostranjen, on je ušao i u škole. Djeca će učiti više o konceptu i primjeni umjetne inteligencije u novom neobaveznom predmetu. Tportal je, podsjetimo, o tome pisao ranije. Od jeseni će biti spremni kurikuli za provedbu predmeta u svim razredima srednjih škola. Djeca će tako imati priliku naučiti nešto o umjetnoj inteligenciji koja je sve prisutnija, ne samo na društvenim mrežama, nego i u njihovim životima.
"Nije bilo ni malo teorije, nego smo se više bavili programima koji bi mi mogli koristiti za školu i ovako općenito za život. Tako da je bilo drugačije od ostalih predmeta", kaže maturantica Sara, a njena školska kolegica Magdalena dodaje: "Koristili smo jedan program u kojem smo umjetnoj inteligenciji zadali da nam generira slike koje su se ticale organa ljudi i onda smo te slike uklopili u jedan videozapis edukativnog tipa".
Eksperimentalni program
Novi predmet je zapravo izvannastavna aktivnost, koja će se provoditi u 35 sati godišnje, odnosno jednom tjedno. Neke škole su već u eksperimentalnom programu nastave u kojem đaci koriste razne alate.
"Oni su ih koristili na način da su izrađivali razne videozapise, formirali fotografije, različite plakate. Imali su sučeljavanja gdje su raspravljali o etičkim prijeporima u korištenju AI-ja", objasnila je za Dnevnik.hr nastavnica informatike u zagrebačkoj V. gimnaziji, Seida Deljac.
Promišljanje, opažanje, zaključivanje
U dijelu srednjih škola se predmet već provodi u drugom i trećem razredu. Od ove školske godine se o umjetnoj inteligenciji uči i u zainteresiranim osnovnim školama, od petog do osmog razreda.
"Fokus je prije svega na tome da se kod učenika razvija promišljanje, opažanje, zaključivanje, da učenici budu odgovorni korisnici umjetne inteligencije i da uvijek zadrže kritički stav prema svemu što umjetna inteligencija generira", rekla je voditeljica izrade kurikula u Carnetu, Sanja Vakanjac Ivezić.
Ideja je da nastavu drže nastavnici informatike, no mogu se javiti svi zainteresirani. S obzirom na to, ali i na činjenicu da predmet nije obvezan, u resornom ministarstvu smatraju da manjak nastavnika informatike neće biti problem. Učenici, pak, kažu da je zabavno, a učitelji da je tako moralo biti.
"Moralo je biti zabavno, jer je to izborni predmet. Izabiru ga oni koji žele, s tim da ipak dobivaju ocjenu i ona ulazi u svjedodžbu", zaključuje nastavnica Deljac.