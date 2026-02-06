Izvješće pokazalo: Žene u IT-ju zbog AI-a češće gube posao od muškaraca

Žene zaposlene u tehnološkom i financijskom sektoru izložene su većem riziku gubitka radnih mjesta zbog sve šire primjene umjetne inteligencije i automatizacije nego njihovi muški kolege, pokazuje novo izvješće City of London Corporationa. Istraživanje upozorava da su posebno ugrožene žene s najmanje pet godina iskustva te se sve češće zaobilaze pri zapošljavanju na digitalnim pozicijama.

Rigidni sustavi zapošljavanja kao prepreka

Upravljačko tijelo londonskog financijskog središta, poznatog kao Square Mile, utvrdilo je da su kandidatkinje često diskriminirane zbog rigidnih, a ponekad i automatiziranih procesa selekcije životopisa. Takvi sustavi ne uzimaju u obzir prekide u karijeri povezane s brigom za djecu ili druge članove obitelji, niti fleksibilno vrednuju profesionalno iskustvo, već se fokusiraju isključivo na usko definirane tehničke kriterije.

Prema izvješću, upravo takav pristup dovodi do toga da se žene s relevantnim znanjem i potencijalom isključuju iz procesa zapošljavanja u sektorima u kojima su ionako tradicionalno slabije zastupljene, poput tehnologije te financijskih i profesionalnih usluga.

Procjenjuje se da će u idućih deset godina oko 119.000 administrativnih i uredskih radnih mjesta u tehnološkom te financijskom i profesionalnom sektoru biti zamijenjeno automatizacijom. Ta su radna mjesta pretežno popunjena ženama, što samo povećava rizik od produbljivanja rodne nejednakosti na tržištu rada.

Izvješće navodi da bi prekvalifikacija radnica pogođenih ovim promjenama mogla donijeti i značajne financijske koristi poslodavcima te bi ulaganjem u osposobljavanje i razvoj novih vještina tvrtke mogle izbjeći isplate otpremnina, a one bi ukupno mogle dosegnuti i do 757 milijuna funti.

Fokus na potencijal, a ne samo iskustvo

City of London Corporation poziva poslodavce da se usmjere na prekvalifikaciju žena koje trenutačno nisu u tehničkim ulogama, osobito onih na administrativnim pozicijama, najizloženijima automatizaciji. Takav pristup omogućio bi zapošljavanje na temelju potencijala i prilagodljivosti kandidata, a ne isključivo na temelju prethodnog tehničkog iskustva.

Podaci iz izvješća također ukazuju na zabrinjavajući trend odlaska žena iz tehnološkog sektora. Procjenjuje se da do 60.000 njih godišnje ode zbog nemogućnosti napredovanja, slabog priznanja za rad i neadekvatnih primanja.

Upozorenja sindikata i zabrinutost radnika

Gradonačelnica Cityja u Londonu, dame Susan Langley, istaknula je da ulaganje u razvoj digitalnih vještina može otključati golem potencijal radne snage i stvoriti otpornije timove. Naglasila je također da fokus na talent, prilagodljivost i prilike može osigurati da Ujedinjeno Kraljevstvo zadrži vodeću ulogu u inovacijama i ostane globalno središte digitalne izvrsnosti.

U međuvremenu ankete pokazuju da je zabrinutost radnika zbog umjetne inteligencije sve veća. Istraživanje međunarodne agencije za zapošljavanje Randstad otkrilo je da se gotovo četvrtina zaposlenih u Ujedinjenom Kraljevstvu boji da bi njihova radna mjesta mogla nestati u sljedećih pet godina zbog razvoja AI tehnologija. Sindikalni čelnici stoga sve glasnije pozivaju kompanije da se obvežu na ulaganja u vještine i kontinuiranu edukaciju zaposlenika.

Unatoč izazovima u zapošljavanju i činjenici da je 2024. godine u tim sektorima ostalo nepopunjeno više od 12.000 digitalnih radnih mjesta, žene su i dalje često zanemarene kao potencijalne kandidatkinje. Izvješće City of London Corporationa zaključuje da bi promjena pristupa zapošljavanju i razvoju vještina mogla istovremeno ublažiti manjak radne snage i smanjiti rodni jaz u digitalnim industrijama, zaključuje Guardian.