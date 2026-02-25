Trump Big Techu: 'Moraju sami graditi osigurati energiju za razvoj AI-a, građani neće snositi troškove'

U obraćanju o stanju nacije, najdužem u američkoj povijesti jer je trajao sat i 20 minuta, Trump je, dotaknuvši se i Big Techa, rekao da je administracija tehnološkim divovima jasno dala do znanja da imaju obavezu pokriti vlastite energetske potrebe prilikom izgradnje novih podatkovnih centara. Prema njegovim riječima, kompanije bi trebale graditi vlastite elektrane u sklopu svojih postrojenja da bi se spriječio rast cijena struje za lokalne zajednice.

'Poručili smo velikim tehnološkim kompanijama da moraju same osigurati energiju. Mogu izgraditi vlastite elektrane kao dio svojih pogona, tako da cijene električne energije ne rastu, a u nekim slučajevima mogu čak i pasti', rekao je Trump. Predsjednik je pritom spomenuo novi dogovor o zaštiti potrošača električne energije, ali nije iznio detalje niti naveo koje su se kompanije obvezale na takav model, prenosi Business Insider.

Prema ranijim medijskim izvješćima, dio tehnoloških tvrtki već je pristao plaćati veće troškove električne energije u područjima u kojima se grade podatkovni centri. Bijela kuća potvrdila je postojanje dogovora, no bez dodatnih pojašnjenja o njegovoj provedbi.

Najveće tehnološke kompanije trenutno ulažu stotine milijardi dolara u razvoj infrastrukture za umjetnu inteligenciju, što značajno povećava potražnju za električnom energijom u Sjedinjenim Državama. Analize pokazuju da upravo rast broja podatkovnih centara već pridonosi povećanju troškova energije u pojedinim dijelovima zemlje.

Trump je i ranije upozoravao da američki građani ne bi smjeli plaćati skuplju struju zbog ekspanzije AI infrastrukture te naglasio da kompanije koje grade podatkovne centre 'moraju same snositi troškove'. No ostaje nejasno kako će se nova pravila provoditi u praksi, s obzirom na to da se odluke o cijenama električne energije i energetskim projektima u SAD-u uglavnom donose na razini saveznih država i lokalnih vlasti.