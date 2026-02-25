Umjetna inteligencija u HNK-u: Planira se unaprjeđenje AI Conciergea

Intendantica HNK-a Iva Hraste Sočo i staknula je da je partnerstvo omogućilo povezivanje umjetnosti i tehnologije. Navela je kako AI Concierge publici olakšava pristup informacijama o programu i predstavama te podržava gledatelje tijekom cijelog procesa interakcije s kazalištem, od informiranja do kupnje ulaznica.

Kako je priopćeno, nova faza suradnje fokusirat će se na razvoj korisničkog iskustva, dodatnu digitalizaciju poslovanja te proširenje funkcionalnosti umjetne inteligencije kako bi komunikacija s publikom bila personaliziranija i dostupnija.

Tijekom dosadašnje suradnje BOSQAR INVEST je, uz financijsku potporu, razvio i implementirao digitalni alat koji publici omogućuje brži pristup informacijama o predstavama, cijenama ulaznica, pretplatama, radnom vremenu blagajne i praktičnim detaljima poput parkiranja u blizini kazališta. U 2026. planirano je dodatno proširenje njegovih mogućnosti.

Predsjednik Uprave BOSQAR-a Darko Horvat naglasio je da dugoročna partnerstva imaju važnu ulogu u razvoju kulture te istaknuo kako HNK, uz tehnološka rješenja kompanija Mplus i GRAIA, postaje primjer kulturne institucije koja digitalne alate koristi za širenje dosega i jače povezivanje s publikom.

Projekt je već dobio međunarodnu vidljivost te je predstavljen na Međunarodnom forumu o razvoju publike, dok su mogućnosti primjene umjetne inteligencije u kulturi predstavljene i na Weekend Media Festivalu u Rovinju.

Iz HNK-a podsjećaju i na rezultate ostvarene prošle godine. Tijekom 2025. više od 140.000 posjetitelja pratilo je više od 300 programa drame, opere i baleta, uz prosječnu popunjenost gledališta od gotovo 98 posto, što je najviša razina otkako se statistika sustavno vodi. Kazalište je pritom osvojilo više od dvadeset domaćih i međunarodnih nagrada, a otvorena je i nova scena HNK2.