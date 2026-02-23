Ljudi misle da znaju prepoznati AI lažnjake: U krivu su

Prevare uz pomoć umjetne inteligencije (AI) sve su učestalije, no istovremeno je većina ljudi i dalje previše uvjerena u vlastitu sposobnost razaznavanja lažnih lica, pokazalo je australsko istraživanje u kojem su sudionici trebali procijeniti jesu li fotografije stvarne ili generirane računalom.

Studija Sveučilišta New South Wales (UNSW) u Sydneyju i Australskog nacionalnog sveučilišta (ANU) u Canberri detektirala je "zastarjele" pretpostavke o umjetnoj inteligenciji kod 125 sudionika. Među njima je bilo i osoba odabranih upravo zbog "iznimne sposobnosti prepoznavanja lica". Prethodnih godina generirane fotografije su odavali očiti nedostaci poput neobične kose, pretjerano zaglađenih crta lica i drugih pokazatelja. No brz napredak tehnologije doveo je do stvaranja sve realističnijih prikaza ljudi, piše agencija dpa. Istraživači navode kako su se čak i takozvani "super-prepoznavatelji" pokazali tek neznatno vještijima od prosječne osobe.

AI prijevare rastući problem "Ono što se pokazalo dosljednim jest uvjerenost ljudi u vlastitu sposobnost uočavanja AI lica – čak i kada to samopouzdanje nije utemeljeno na njihovoj stvarnoj uspješnosti", rekao je James Dunn s UNSW-a. Pojasnio je kako lica stvorena najnaprednijim sustavima više nije tako lako otkriti. S obzirom na to da su prijevare temeljene na AI tehnologiji rastući problem, znanstvenici upozoravaju da kombinacija teško uočljivih lažnih slika i "neutemeljenog samopouzdanja" ostavlja pojedince i tvrtke ranjivima na manipulacije prevaranata i zlonamjernih aktera.