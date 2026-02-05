Ukrajinci slave: 'Deaktiviran Starlink koji je ruska vojska koristila na bojištu'

Starlinkovi internetski terminali koje je ruska vojska koristila na bojištu u Ukrajini deaktivirani su, objavila je u četvrtak Ukrajina, što je jedan ukrajinski dužnosnik ocijenio kao 'katastrofu' za Moskvu jer je poremetilo njezine jurišne operacije u mnogim područjima

Ukrajinski dužnosnici rekli su da je Rusija koristila tisuće Starlinkovih terminala na bojištu, a vojni analitičari navode da je to njihove komunikacije učinilo mobilnima i teškima za ometanje. Reuters nije odmah mogao utvrditi razmjere deaktivacije.

Ukrajina je prošli tjedan objavila da surađuje sa SpaceX-om Elona Muska kako bi blokirala korištenje Starlinkovih terminala u ruskim napadačkim dronovima, te da pokušava sastaviti 'bijelu listu' svih ukrajinskih terminala kako bi se ruski mogli deaktivirati. 'Starlinkovi uključeni u 'bijelu listu' rade - ruski terminali već su blokirani', objavio je na aplikaciji Telegram ministar obrane Mihailo Fedorov, koji je preuzeo dužnost prošlog mjeseca, napominjući da je proces provjere u tijeku. SpaceX nije zasad odgovorio na upit za komentarom. Musk je u nedjelju rekao da se čini da su nastojanja SpaceX-a da zaustavi neovlašteno rusko korištenje Starlinka uspjela.