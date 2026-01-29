STOTINE SLUČAJEVA

Fedorov: Našli smo Starlink na ruskim dronovima, surađujemo sa SpaceX-om

M.Č./Hina

29.01.2026 u 16:03

Mihail Fedorov
Mihail Fedorov Izvor: EPA / Autor: ANDRII NESTERENKO
Bionic
Reading

Ukrajina surađuje s američkom satelitskom tvrtkom SpaceX kako bi riješila problem ruskih dronova koji koriste satelitski internetski sustav, rekao je u četvrtak ministar obrane Mihajlo Fedorov nakon nedavnih izvješća da su Starlink uređaji pronađeni na ruskim bespilotnim letjelicama dugog dometa u Ukrajini

Izjava je uslijedila nakon što je savjetnik ministarstva obrane izrazio zabrinutost da Rusija koristi Starlinkove, koji su gotovo neosjetljivi na tradicionalno ometanje signala, za ručno upravljanje dronovima prema ukrajinskim ciljevima.

„Zahvalni smo predsjednici SpaceXa Gwynne Shotwell i osobno Elonu Musku na brzoj reakciji i početku rada na rješavanju situacije”, napisao je Fedorov u objavi na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

Serhij Beskrestnov, nedavno imenovani Fedorovljev savjetnik, prethodnih je dana na društvenim mrežama objavio više fotografija ostataka ruskih dronova dugog dometa, uključujući Šehide, na kojima su bili pričvršćeni Starlink uređaji.

vezane vijesti

U četvrtak je Beskrestnov rekao da je bilo „stotine” slučajeva u kojima su ruski dronovi opremljeni Starlinkom napadali ukrajinske ciljeve.

Ukrajina koristi desetke tisuća Starlink uređaja za komunikaciju na bojištu i za upravljanje dronovima. Poželjni su zbog stabilne veze na bojištu i otpornosti na neprijateljsko ometanje signala.

SpaceX je uključio Starlink uslugu nad Ukrajinom 2022. nakon što je Kijev zatražio pomoć u prvim danima ruske invazije. U Rusiji ne pruža Starlink usluge.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
digitalni asistent

digitalni asistent

Tri dana smo se družili sa ZdrAVKOM: Preležao je dječje bolesti, ali još ima mana
SPACEDESK

SPACEDESK

Mobitel i tablet računalo kao dodatni zasloni za PC? Ova aplikacija to omogućuje
'Priče iz davnine'

'Priče iz davnine'

Kako je u Hrvatskoj rođen gejming i tko su vizionari koji su stvarali hitove prije Serious Sama

najpopularnije

Još vijesti