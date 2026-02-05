Google sustiže OpenAI po broju korisnika umjetne inteligencije. Ne namjerava stati na tome

Pichai je također rekao kako bilježe znatno veći angažman po korisniku. 'Gemini 3 doživio je najbrže usvajanje od bilo kojeg modela u našoj povijesti', istaknuo je. Ocijenio je kako su u 'vrlo, vrlo neumoljivoj inovacijskoj kadenci' i vjeruje kako će zadržati taj zamah tijekom ove godine. Alphabet planira udvostručiti kapitalne izdatke u 2026. Većina novca će ići prema umjetnoj inteligenciji.

Novo izdanje Googleove umjetne inteligencije pohvalili su mnogi, uključujući dugogodišnje korisnike ChatGPT-ja poput izvršnog direktora Salesforcea Marca Benioffa. Suosnivač tvrtke za mjerenje umjetne inteligencije LMArena Wei-Lin Chiang to izdanje smatra nečim 'većim od promjene ljestvice najboljih'.

Pojava Geminija 3 podigla je uzbunu u OpenAI-ju, a zbog novog konkurenta navodno se zabrinuo i glavni izvršni direktor Nvidije Jensen Huang, čija tvrtka ima značajan posao s OpenAI-jem. Ipak, ekipu u Googleu čeka još puno posla prije no što preotme vodeću poziciju ChatGPT-ju, koji je blizu 900 milijuna korisnika na tjednoj bazi. Google ima velike planove za Gemini ove godine.

Apple je nedavno angažirao Gemini za pogon svoje umjetne inteligencije preinačene za Siri koja bi trebala biti lansirana kasnije ove godine, a Samsung je prošli mjesec najavio kako planira udvostručiti broj svojih mobilnih uređaja s Geminijem. Tvrtka se također priprema učiniti Gemini 'pristupačnijim za kupnju' s iskustvima plaćanja ugrađenim izravno u aplikaciju, a u planu su i oglasi, piše Gizmodo.