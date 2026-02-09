Meta i Google na sudu: Jesu li proizveli ovisnost u mozgovima djece

Mehanizam uočen na Instagramu (Meta) i YouTubeu (Google) nije se dogodio 'slučajno nego namjerno', naglasio je Mark Lanier u svom uvodnom govoru, 'zato što je ovisnost profitabilna'.

Ishod rasprava mogao bi uspostaviti značajan sudski presedan u pogledu građanske odgovornosti operatera društvenih mreža koji su dosad bili izuzeti. Naime, deseci predmeta trebali bi slijediti ovaj u mjesecima koji dolaze.

Među ostalima, bit će pozvani svjedočiti glavni izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg 18. veljače, te šef Instagrama (podružnice Mete) Adam Mosseri već u srijedu.

U odsutnosti TikToka i Snapchata, koji su se radije nagodili za povjerljiv iznos, samo YouTube (podružnica Googlea) i Meta, tehnološki div koji stoji iza Instagrama, na optuženičkoj su klupi u ovom suđenju koje bi trebalo trajati više od mjesec dana.

Dvanaestero porotnika, potvrđenih u petak nakon više od tjedan dana pedantnog odabira, moraju donijeti odluku o tužbi dvadesetogodišnje Kalifornijke Kaley G. M.

Njezin je slučaj ocijenjen dovoljno reprezentativnim da posluži kao testni postupak čiji će ishod postaviti mjerilo za stotine sličnih tužbi objedinjenih u Kaliforniji.

Mlada žena, korisnica YouTubea od šeste godine, a potom vlasnica Instagram računa od jedanaeste godine, prije Snapchata i TikToka, koje je počela koristiti dvije do tri godine kasnije, tvrdi da je razvila snažnu ovisnost o društvenim mrežama koja ju je uvukla u spiralu depresije, tjeskobe i poremećaja slike o sebi.