Borba protiv online zlostavljanja u Europi: Mladi će putem aplikacije moći prijaviti online nasilje

Jedna od središnjih mjera je izrada jednostavne i pristupačne aplikacije na razini EU-a, povezane s nacionalnim telefonskim linijama za pomoć. Ideja je da žrtve imaju jasan kanal za prijavu , ali i mogućnost sigurne pohrane i slanja dokaza. Komisija će izraditi nacrt aplikacije, a države članice moći će je prilagoditi, prevesti i povezati s relevantnim nacionalnim službama.

Komisija traži da države članice izrade sveobuhvatne nacionalne planove i koriste zajedničko razumijevanje zlostavljanja na internetu kako bi se podaci mogli prikupljati i uspoređivati. Time se nastoji uspostaviti ujedinjenija europska fronta protiv štetnog ponašanja na internetu.

Komisija najavljuje jačanje edukacije i potpore školama kroz centre za sigurniji internet i platformu Bolji internet za djecu. Sprečavanje zlostavljanja na internetu bit će u fokusu i u reviziji smjernica za nastavno osoblje o promicanju digitalne pismenosti, u sklopu šireg cilja jačanja digitalnih vještina u okviru Unije vještina. Istodobno, Komisija nastavlja promicati prava djece i dobrobit kroz Dan sigurnijeg interneta.



Akcijski plan provodit će se u suradnji s državama članicama, industrijom, civilnim društvom, međunarodnim organizacijama i djecom. Komisija paralelno radi i na drugim inicijativama, uključujući pilot-projekt rješenja EU-a za provjeru dobi uz zaštitu privatnosti, predstojeći Akt o digitalnoj pravednosti, skupinu stručnjaka za zaštitu djece na internetu te istraživanje o učinku društvenih mjera na mentalno zdravlje.

Brojke iza plana

Procjenjuje se da oko svako šesto dijete u dobi od 11 do 15 godina navodi da je bilo žrtva zlostavljanja na internetu, dok oko svako osmo priznaje da je zlostavljalo druge na internetu. Prema Eurobarometru objavljenom prošle godine, više od 9 od 10 Europljana smatra da je potrebno hitno djelovanje javnih tijela kako bi se djecu zaštitilo na internetu od negativnog utjecaja društvenih mreža na mentalno zdravlje, od zlostavljanja i uznemiravanja na internetu te kako bi se osigurali mehanizmi za ograničavanje sadržaja neprimjerenog dobi. Akcijski plan izrađen je na temelju ciljanog savjetovanja s više od 6000 djece.