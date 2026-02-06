Nalaz Europske komisije: TikTok krši Akt o digitalnim uslugama

'Sada očekujemo da nakon ovih preliminarnih nalaza, TikTok poduzme mjere i promijeni dizajn svoje usluge u Europi kako bi zaštitili naše maloljetnike', rekla je izvršna potpredsjednica Komisije za tehnologiju Henna Virkkunen .

TikTok sada ima pravo na obranu, može pregledati dokumente u istražnim spisima Komisije i pismeno odgovoriti na preliminarne nalaze Komisije. Ako se preliminarni dokazi u konačnici potvrde, Komisija može donijeti odluku o neusklađenosti, koja može dovesti do novčane kazne razmjerno prirodi, težini, učestalosti i trajanju kršenja te dosegnuti do 6 posto ukupnog svjetskog godišnjeg prometa pružatelja usluga.

Značajke koje stvaraju ovisnost uključuju beskonačno skrolanje, automatsku reprodukciju, push obavijesti i visokopersonaliziran sustav preporuka. Komisija naglašava da ovi preliminarni nalazi ne prejudiciraju ishod istrage.

Preliminarni nalazi koje je Komisija objavila u petak dio su formalnog postupka istrage usklađenosti TikToka s Aktom o digitalnim uslugama, pokrenutog 19. veljače 2024. Osim dizajna koji izaziva ovisnost, ova istraga obuhvaća 'efekt zečje rupe' TikTokovih sustava preporuka, rizik da maloljetnici dobiju pristup sadržaju koji je neprimjeran njihovim godinama zbog lažnog predstavljanja svoje dobi.

Efekt zečje rupe

'Efekt zečje rupe' je pojam koji se u modernom kontekstu, posebno vezano uz društvene mreže i algoritme, odnosi na pojavu u kojoj aplikacija korisnika preplavljuje sličnim sadržajem nakon što on pokaže interes za određenu temu. Komisija navodi da TikTok nije adekvatno procijenio kako značajke koje izazivaju ovisnost mogu naštetiti fizičkoj i mentalnoj dobrobiti njegovih korisnika, uključujući maloljetnike i ranjive odrasle osobe. Primjerice, stalnim 'nagrađivanjem' korisnika novim sadržajem, određene značajke dizajna TikToka potiču poriv za stalnim skrolanjem i prebacuju mozak korisnika u 'autopilotski način rada'.

Znanstvena istraživanja pokazuju da to može dovesti do kompulzivnog ponašanja i smanjiti samokontrolu korisnika, navodi Komisija.

'Čini se da TikTok ne provodi razumne, proporcionalne i učinkovite mjere za ublažavanje rizika koji proizlaze iz njegovog dizajna koji izaziva ovisnost. Na primjer, trenutačne mjere na TikToku, posebno alati za upravljanje vremenom provedenim pred ekranom i alati za roditeljski nadzor, ne čine se učinkovitima za smanjenje rizika', kaže Komisija.