U izradi film Call of Duty, radit će ga kreator Yellowstonea

Tjedan koji je već potresao Hollywood viješću da producent Taylor Sheridan napušta Paramount i prelazi u Universal dobio je neočekivani preokret. Sheridan je potpisao da će napisati i producirati ni manje ni više nego ekranizaciju 'Call of Dutyja' - i to za Paramount, studio s kojim se upravo rastaje.

Sheridan, poznat po uspješnom serijalu 'Yellowstone' i njegovim brojnim spin-offovima, radit će na filmu s redateljem i producentom Peterom Bergom, autorom filmova 'Friday Night Lights', 'Lone Survivor' i 'Patriots Day', a on će uz režiju sudjelovati u pisanju i produkciji. Paramount zasad nije otkrio na kojem će se dijelu serijala 'Call of Duty' temeljiti film, ali najavio je da će 'oduševiti globalnu bazu obožavatelja pružajući sve ono što serijal čini kultnim, a istovremeno će privući i novu publiku'.

Suradnja Sheridana i Berga na 'Call of Dutyju' sugerira da će film imati klasičan američki ton, s naglaskom na vojnu akciju i realizam, a ne na eksperimentalne ili fantastične elemente koje sadrže neki nastavci franšize. S obzirom na Bergov dosadašnji opus, odnosno filmove koji prikazuju istinite događaje s naglašenim osjećajem domoljublja i timskog duha, te Sheridanov fokus na likove 'svakodnevnih Amerikanaca', Paramount očito cilja na veliku, mainstream vojnu akciju.

Za sada nije poznato kada bi film mogao ući u produkciju, no izbor kreativnog tima jasno pokazuje koliko Paramount ozbiljno računa na njega i koliko vjeruje da bi 'Call of Duty' mogao postati nova velika filmska franšiza, piše Gizmodo.