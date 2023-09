Novi Call of Duty kreće u borbu protiv toksičnih razgovora uz pomoć - umjetne inteligencije

Activision pokušava minimizirati toksični govor i mržnju u Call of Dutyju. Najavili su novu suradnju s Modulateom, tvrtkom koja koristi tehnologiju za prepoznavanje tih problema, kao i njihovo izravno moderiranje u sklopu glasovnog chata.

Call of Duty: Modern Warfare III

Tvrtka kaže da zatim procjenjuje sve, od tona do emocija, analizirajući ne samo 'ono što je rečeno, već i kako je rečeno i kako drugi igrači na to reagiraju'. Konačno, sustav može upozoriti moderatore o najotrovnijim incidentima i prepustiti im da poduzmu mjere. Modulate tvrdi da se radi o 'jedinom rješenju koje obuhvaća govor' te da je ono već zaštitilo 'desetke milijune igrača'.

Integracija ToxModa mogla bi pomoći u sveukupnom smanjenju broja toksičnih reakcija, s obzirom da se povezuje sa postojećim tekstualnim sustavima i sustavima za izvješćivanje.

ToxMod je u Sjevernoj Americi dostupan kao beta izdanje na engleskom jeziku i aktivan je u sklopu Call of Duty: Modern Warfarea II i Call of Duty: Warzonea. Bit će objavljen globalno - s izuzetkom Azije - nakon što Call of Duty: Modern Warfare III izađe 10. studenog ove godine, zaključuje Engadget.