Za 'noć straha i zabave': Probrali smo pet horor videoigara koje će vas zalijepiti za ekran

Ako tražite izvrsnu zabavu i malo skakanja iz stolca, s našim ovogodišnjim izborom ne možete promašiti

Stigao je i taj dio godine. Ako kao i mnogi drugi tražite pokoju strašnu igru za Halloween, iliti Noć vještica, ne brinite. Tržište PC igara nikad nije bilo dostupnije i veće, što znači da je izbor najbolje horor videoigre samo pitanje osobnih preferencija. Kako bismo vam pomogli u traženju najbolje strašne igre, probrali smo nekoliko izvrsnih te, u neku ruku, jedinstvenih horor naslova. Slay The Princess

Slay The Princess relativno je kratka vizualna novela u kojoj vam je zadatak, kao što naslov nalaže, ubiti princezu. Problem je to što 'princeza' nije ono što se čini, a svaki vaš pokušaj otkriva novo poglavlje zavrzlame koja je jednako uznemirujuća koliko i dobro odrađena. Ako volite narativne igre s provokativnim obratima i izvrsnim ritmom naracije, a koje, eto, možete završiti u relativno kratkom vremenu, toplo preporučujemo ovaj kultni naslov iz radionice izvrsnog Scarlet Hollowa. Signalis

Signalis je igra koja kombinira estetiku PlayStationa 1, narativni ritam Silent Hilla i sanjivu tematiku da bi ispričala avangardnu priču o hrpi (uglavnom) ženskih robota zatečenih u biomehaničkoj noćnoj mori. I kad maknemo avangardnu priču na stranu, Signalis je jako dobar survival horor sa svim zvoncima i zviždaljkama gejmerskih klasika poput Silent Hilla i Resident Evila. Ograničen inventar? Može. Zakukuljena art priča? Daj je. Lik koji ima okretnost ruskog tenka iz Drugog svjetskog rata? Naravno. Ako volite old school horor igre, nipošto nemojte zanemariti Signalis. Look Outside

Horor igre s lovecraftovskom tematikom u zadnjih se deset-petnaest godina mogu pronaći posvuda, no malo koja od njih uzima temu kozmičkog horora i odradi je kako spada. Look Outside, naoko jednostavan survival RPG smješten u derutnoj višekatnici usred kozmičke apokalipse, unatoč pikselastoj grafici nudi hrpu gnjusnih prizora, deformiranih protivnika i bolesnih obrata. Ako imate želudac za malo uvrnutije igre, a volite koncept klasičnog JRPG-a, Look Outside je horor koji će vas oduševiti. Fear and Hunger

Kad smo već kod old school RPG-ova, bila bi šteta ne dotaknuti se subverzivnog hardcore RPG klasika u kojem se vašem liku mogu dogoditi stvarno bolesne stvari. Riječ je o vizualno 'jednostavnoj' i narativno fokusiranoj RPG igri koja razbije iluziju pet minuta nakon što je počnete igrati. Ispod retro izbornika, jednostavne grafike i zagasite palete boja krije se ekstremno težak RPG s vrlo ozbiljnim temama smještenima u svijet mračne fantastike, umornih bogova i neprijatelja kojima možete odsijecati udove. Fear and Hunger ima dva izvrsna nastavka te, ako imate strpljenja i želudac za njegove uvrnute tematike, pruža izvrsno horor gejming iskustvo koje jednostavno morate zaigrati.

