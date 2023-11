Neiscrpan sjaj dugovječne FPS franšize: Ovo je povijest Call of Dutyja

Nova franšiza bila je toliko uspješna da je prodana u 790.000 kopija te je samo u SAD-u do kolovoza 2006. zaradila 29,6 milijuna dolara. Call of Duty: Finest Hour izašao je 16. studenog 2004. na Xboxu, postavši prvim nastavkom koji je došao na konzole. Taj nastavak je, pored višeplatformske prisutnosti, donio mogućnost lokalne i online igre više igrača, vrlo rijetke pojave u to vrijeme. Nakon izlaska Finest Houra, Call of Duty je postao igrom čije ćemo nove nastavke gledati svake godine.

Prvi Call of Duty svjetlo je dana ugledao 29. listopada 2003. , a izašao je na PC-ju. Ova pucačina iz prvog lica simulirala je pješadijsko ratovanje tijekom Drugog svjetskog rata te je po stilu jako podsjećala na franšizu Medal of Honor. Kako ne bi izgledala kao generički simulator ratovanja, tim Infinity Warda dizajnirao ju je tako da igračima pruži perspektivu s različitih strana rata. U igri tako igrač preuzima ulogu američkih, britanskih i ruskih vojnika. CoD je također unosio inovaciju u polju članova odreda koje regulira umjetna inteligencija, za razliku od drugih simulacija u kojima igrač obično igra 'vuka samotnjaka'.

Call of Duty je u svojim najranijim danima bio igra koju su svi znali po povijesno autentičnim okružjima. Godinama kasnije popularni je serijal napravio tranziciju u izmišljene teatre ratovanja. Na razočaranje manjine i oduševljenje većine, i nakon prijelaza u svijet mašte nastavio je rasti. Pitanje je, doduše, zašto je Call of Duty i danas tako popularan, koji je recept za njegov neiscrpni šarm te koliko se igra promijenila u proteklih dvadeset godina.

Kad kompanije odluče izbacivati videoigre svake godine, to obično rezultira naslovima loše kvalitete. Kako bi to spriječio, Activision je podijelio razvoj između dva studija - Infinity Warda, kompanije koja je razvila originalni Call of Duty, i Treyarcha. U studenom 2005. izašli su Call of Duty 2 i Call of Duty 2: Big Red One. Drugi je spin-off koji je trebao potvrditi je li Treyarch uopće sposoban razvijati igre dostojne da nose naziv Call of Duty u naslovu.

Igra je dobila niz pohvala, Treyarch je dobio trajno mjesto na radnoj traci Call of Dutyja i ostatak je više-manje povijest. Ruku na srce, točan broj prodanih kopija Big Red Onea nije nikad razotkriven, no s obzirom na to da je u Engleskoj prodano 300.000 kopija, samo možemo pretpostaviti da je broj u SAD-u bio viši.

Activision je nakon 2005. proizvodnju igara uskladio tako da jedan razvojni studio svake dvije godine izbaci po jednu igru, što znači da igrači svake godine imaju nešto na što mogu trošiti novac.

Ciklus proizvodnje izmjenjivao se između Infinity Warda 2006. i Treyarcha 2007. i tako dalje. Kako su videoigre napredovale, tako je i napredovala i sama franšiza te je morala kompenzirati proizvodnju pod pritiskom sve složenije konkurencije. Activision je, kako bi nastavio s hiperprodukcijom, unajmio treći studio, pa se 2011. proizvodnoj traci pridružio Sledgehammer Games da bi Infinity Wardu pomogao razviti Call of Duty: Modern Warfare 3. Studio je zbog uspjeha u tom zadatku dobio redovito radno mjesto u lancu proizvodnje Call of Dutyja te je 2014. izdao svoju prvu CoD igru - Advanced Warfare.

Igra za više igrača