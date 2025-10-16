U Argentini pronađen jedan od najstarijih dinosaura

Vrsta je živjela na kraju trijasa, geološkog razdoblja tijekom kojeg su se pojavili prvi dinosauri i preci sisavaca, rekli su istraživači u priopćenju.

Kostur ove vrste, nazvane 'Huayracursor jaguensis', otkrio je paleontološki tim iz Coniceta, argentinskog javnog istraživačkog instituta, na nadmorskoj visini od 3000 metara u sjeverozapadnoj argentinskoj pokrajini La Rioja. Otkriće je objavljeno u časopisu Nature.

'Procjenjujemo da Huayracursor mora biti star između 230 i 225 milijuna godina, što ga čini jednim od najstarijih dinosaura na svijetu', objasnio je Agustin Martinelli, jedan od autora članka.

Otkriveni dinosaur mogao bi biti dio vrste dinosaura biljojeda koja uključuje divove dugih vratova. Istraživači napominju da je odrasla jedinka mjerila oko dva metra i težila oko 18 kilograma.

Pronađeni kostur sastoji se od djelomične lubanje, potpune kralježnice koja se proteže do repa i gotovo potpunih prednjih i stražnjih udova. Autori članka vjeruju da će ovaj fosil postati mjerilo za proučavanje evolucije dinosaura, zahvaljujući činjenici da je pronađen gotovo cjelovit.