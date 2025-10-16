Ne možete ući u svoj račun? Google uvodi rješenje koje uključuje vaše prijatelje

Google od sad omogućuje omogućuje korištenje e-pošte vaših prijatelja i obitelji kako biste povratili kontrolu nad svojim korisničkim računom.

Otvorite sigurnosne postavke svog korisničkog računa pri Googleu.

Na stranici Recovery Contacts kliknite dugme kako bi dodali kontakt.

Unesite e-poštu osobe kojoj vjerujete.

Pošaljite joj zahtjev za uvrštavanje među Recovery Contacts.

Nakon što ga prihvate, moći će vam pomoći u vraćanju kontrole nad vašim računom ako se nećete moći prijaviti redovnim putem, ali morat će proći kroz nekoliko dodatnih koraka.

Prvo, kontakt za oporavak ima samo sedam dana za prihvaćanje vaše pozivnice. Ako su propustili vaš početni zahtjev, morat ćete ga ponovno poslati.

Drugo, ako iz bilo kojeg razloga odbiju vaš zahtjev, morat ćete pričekati četiri dana prije nego što im možete poslati novi.

Treće, nakon što zapravo prihvate vaš zahtjev, morat ćete pričekati još sedam dana prije nego što vam mogu pomoći.

Nakon što sve to riješite, postupak pomoći također nije posve jednostavan.

Dok pokušavate oporaviti svoj račun, odaberite kontakt za oporavak s popisa ili slijedite Googleov upit kako biste ih kontaktirali.