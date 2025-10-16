Ne možete ući u svoj račun? Google uvodi rješenje koje uključuje vaše prijatelje

Novi način nije najjednostavniji, ali mogao bi dobro doći u situacijama kad ne možete drukčije doći do svog računa
Google od sad omogućuje omogućuje korištenje e-pošte vaših prijatelja i obitelji kako biste povratili kontrolu nad svojim korisničkim računom.
Recovery Contacts možete postaviti već sad. Evo što trebate učiniti.
- Otvorite sigurnosne postavke svog korisničkog računa pri Googleu.
- Na stranici Recovery Contacts kliknite dugme kako bi dodali kontakt.
- Unesite e-poštu osobe kojoj vjerujete.
- Pošaljite joj zahtjev za uvrštavanje među Recovery Contacts.
Nakon što ga prihvate, moći će vam pomoći u vraćanju kontrole nad vašim računom ako se nećete moći prijaviti redovnim putem, ali morat će proći kroz nekoliko dodatnih koraka.
Prvo, kontakt za oporavak ima samo sedam dana za prihvaćanje vaše pozivnice. Ako su propustili vaš početni zahtjev, morat ćete ga ponovno poslati.
Drugo, ako iz bilo kojeg razloga odbiju vaš zahtjev, morat ćete pričekati četiri dana prije nego što im možete poslati novi.
Treće, nakon što zapravo prihvate vaš zahtjev, morat ćete pričekati još sedam dana prije nego što vam mogu pomoći.
Nakon što sve to riješite, postupak pomoći također nije posve jednostavan.
Dok pokušavate oporaviti svoj račun, odaberite kontakt za oporavak s popisa ili slijedite Googleov upit kako biste ih kontaktirali.
Zatim odaberite Get number. Vaš kontakt za oporavak tada će dobiti e-poruku s tri različita broja na svom uređaju.
Dajte im broj koji ste dobili u roku od 15 minuta, neka ga odaberu i trebali biste se moći vratiti na svoj račun na vlastitom uređaju.
Ako ste propustili taj vremenski okvir, možete dobiti drugi broj za ponovni pokušaj.
Imajte na umu kako, kao i kod drugih metoda oporavka, Google može zahtijevati dodatnu provjeru jeste li vi osoba za koju se predstavljate.
U tom slučaju vaš račun će biti stavljen na privremenu sigurnosnu blokadu i bit ćete obaviješteni kako je podnesen zahtjev za oporavak računa.
Poželite li ukloniti kontakt za oporavak, otvorite stranicu Google Account Security & sign-in, kliknite Recovery contacts i zatim sličicu kante za smeće uz kontakt kojeg se želite riješiti, pa odaberite Confirm, piše Life Hacker.