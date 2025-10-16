Podmornica Titan implodirala je zbog lošeg dizajna: Nisu je pravilno testirali

Američki Nacionalni odbor za sigurnost prometa (NTSB) utvrdio je da je postupak dizajniranja plovila bio "neadekvatan", što je rezultiralo manjkavostima zbog kojih nije ispunjavala uvjete o snazi i izdržljivosti, prenosi BBC u četvrtak.

NTSB je kazao da budući da tvrtka nije primjereno ispitala Titan, nije znala koja mu je stvarna snaga.

Također, tvrtka nije bila svjesna toga da je plovilo bilo oštećeno i trebalo je biti maknuto iz uporabe prije svog posljednjeg putovanja.