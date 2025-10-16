OBJAVLJENO SLUŽBENO IZVJEŠĆE

Podmornica Titan implodirala je zbog lošeg dizajna: Nisu je pravilno testirali

M.Č./Hina

16.10.2025 u 12:33

Američka obalna straža objavila je 19. rujna 2024. prvi javni video olupine OceanGate Titana.
Američka obalna straža objavila je 19. rujna 2024. prvi javni video olupine OceanGate Titana. Izvor: Profimedia / Autor: EPN/Newscom / Newscom
Bionic
Reading

Privatna podmornica Titan tvrtke OceanGate implodirala je na svom putu prema olupini Titanica zbog loše strukture i činjenice da se nije adekvatno ispitala, pokazalo je službeno izvješće. Titan je implodirao u lipnju 2023., pri čemu je poginulo svih pet putnika uključujući direktora OceanGatea

Američki Nacionalni odbor za sigurnost prometa (NTSB) utvrdio je da je postupak dizajniranja plovila bio "neadekvatan", što je rezultiralo manjkavostima zbog kojih nije ispunjavala uvjete o snazi i izdržljivosti, prenosi BBC u četvrtak.

NTSB je kazao da budući da tvrtka nije primjereno ispitala Titan, nije znala koja mu je stvarna snaga.

Također, tvrtka nije bila svjesna toga da je plovilo bilo oštećeno i trebalo je biti maknuto iz uporabe prije svog posljednjeg putovanja.

vezane vijesti

Titan je nestao u sjevernom Atlantiku gdje je pokušao zaroniti do olupine Titanica.

Američka obalna straža je u kolovozu objavila osuđujuće izvješće o imploziji, koje je utvrdilo da se incident mogao spriječiti te kritizirala "kritično manjkave" sigurnosne prakse OceanGatea.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
VISOKA CIJENA

VISOKA CIJENA

EU želi postati AI sila, ali mogao bi ostati 'žedan'? Planove možda zakoči ozbiljan izazov
APETITI RASTU, AI PUNO TROŠI

APETITI RASTU, AI PUNO TROŠI

Dok raste potražnja za energijom, Big Tech se vraća izvoru koji je desetljećima izazivao strah
GLOBALNA ZAJEDNICA

GLOBALNA ZAJEDNICA

Trebate predah ili bijeg od svakodnevice? Zavirite u svijet kroz tuđe prozore

najpopularnije

Još vijesti