Googleova umjetna inteligencija povezana s kamerom šalje uznemirujuća izvješća

Gemini ugrađen u kamere i druge kućanske uređaje može pratiti što se događa u vašem domu i obavještavati vas o tome. Problem je što pritom halucinira
Stranci u crnim ogrtačima koji se šuljaju oko ulaznih vrata, fantomski glodavci koji jure po dvorištu, prijeteće izgledajući likovi s crnim torbama i čekićima...
To su neke od pojedinosti koje Googleova umjetna inteligencija Gemini nudi u svojim izvješćima Home Briefs - sažecima koje može izraditi o dnevnim događajima koje detektiraju sigurnosne kamere Nest i drugi povezani pametni kućni uređaji.
Home Briefs je značajka uključena u Googleovu pretplatu Home Advanced, koja košta 20 američkih dolara mjesečno.
Nakon što ju uključite, Home Brief će izdavati dnevno izvješće o tome što je Gemini for Home vidio i otkrio oko vašeg pametnog doma u posljednja 24 sata, uključujući događaje koje su snimile kamere Nest s Geminijem.
Sažeci poput gore navedenih zvuče uznemirujuće, ali stvarnost se pokazala prilično bezazlenom.
Naime, ispostavilo se kako umjetna inteligencija ne razlikuje baš dobro ukrase za Noć vještica od prijetnji koje bi mogle ugroziti ukućane, mačke bi proglasila rakunima i obrnuto, a sklona je 'vidjeti' ljude i životinje kojih nema na snimkama, piše PC World.