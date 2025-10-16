Googleova umjetna inteligencija povezana s kamerom šalje uznemirujuća izvješća

Stranci u crnim ogrtačima koji se šuljaju oko ulaznih vrata, fantomski glodavci koji jure po dvorištu, prijeteće izgledajući likovi s crnim torbama i čekićima...

To su neke od pojedinosti koje Googleova umjetna inteligencija Gemini nudi u svojim izvješćima Home Briefs - sažecima koje može izraditi o dnevnim događajima koje detektiraju sigurnosne kamere Nest i drugi povezani pametni kućni uređaji.